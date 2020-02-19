На Вінниччині вперше відбудеться церемонія нагородження переможців «Kids Awards 2020»



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Фіналісти претендуватимуть на перемогу в таких номінаціях як: акторська майстерність, художні таланти, юні моделі, фотомоделі, star Dance, спорт, обдаровані діти, вокал, журналістика, юні таланти

Церемонію нагородження проведуть акторка серіалу «Школа» Анна Трінчер та Костянтин Церковнюк

22 лютого у Вінниці вперше відбудеться церемонія нагородження переможців Національної премії талановитих дітей України «Kids Awards 2020». Про це повідомили організатори заходу під час пресконференції, яка відбулась у пресцентрі Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА.

У зустрічі з представниками ЗМІ взяли участь: організатор заходу Анна Станіславенко, депутат обласної Ради, голова постійної комісії обласної Ради з питань освіти, культури, сім’ї та молоді, спорту і туризму, духовності та історичної спадщини Людмила Станіславенко, ведучий Костянтин Церковнюк, генеральний партнер Микола Міщенко, меценат заходу Ігор Горлачов.

«Національна Премія «Kids Awards 2020» - це унікальний захід, покликаний визнати найкращих із кращих, а також надати можливість дітям різної вікової категорії презентувати професійному журі свої таланти та інтелектуальні здібності у режимі онлайн. Загалом, на розгляд журі надійшло понад 500 заявок від учасників. Наразі усі номінації сформовані. До фіналу пройшли 150 дітей з різних міст України. Мета національної дитячої премії – об’єднати талановитих дітей з різних куточків нашої держави, а також сприяти культурному, естетичному розвитку та вихованню дітей і підлітків», - повідомила організатор заходу Анна Станіславенко.

Фіналісти претендуватимуть на перемогу в таких номінаціях як: акторська майстерність, художні таланти, юні моделі, фотомоделі, star Dance, спорт, обдаровані діти, вокал, журналістика, юні таланти.

У кожній номінації буде визначений суперфіналіст.

Обирають переможців Премії відомі особистості в режимі online, а саме: акторка серіалу «Школа», ведуча та співачка Анна Трінчер; ведуча, екс-солістка гурту «Real’O» Тетяна Воржева; засновниця і художній керівник Ukrainian Dance Company ASTI BALLET SCHOOL, педагог-хореограф ТВ-шоу «Танцюють всі!», хореограф телевізійного шоу «Велика різниця по-український», хореограф-постановник шоу «Віват» цирку Кобзов Ася Коваленко; продюсер, концертний директор BarBeQ, «Поль Манандіз», «Марічка» – Влад Сакін; кліпмейкер, засновник «Muhin Company» Мухін Дмитро; голова постійної комісії з питань освіти, культури, сім’ї та молоді, спорту і туризму, духовності та історичної спадщини Людмила Станіславенко; відомий художник Володимир Козюк.

«На мою думку, цей захід – унікальна подія, адже до участі долучилися діти з різних регіонів України. Завдяки таким соціальним проєктам можна довести, що талант і наполеглива праця здатні об’єднати дітей з усіх куточків нашої держави. Діти – це наше майбутнє тож необхідно їх підтримати та показати, що сміливі, талановиті і наполегливі стають успішними», - зауважила Людмила Станіславенко.

За словами організаторів заходу, на учасників та переможців чекають ексклюзивні нагороди, дипломи, призи, а також яскраві емоції та нові знайомства, зустрічі видатними особистостями та зірковими гостями конкурсу.

Церемонію нагородження проведуть акторка серіалу «Школа» Анна Трінчер та Костянтин Церковнюк.

Також передбачена яскрава шоу-програма за участю найкращих танцювальних колективів: ArtFuzion, Jastine, Asti Ballet (м.Київ) та відомих зірок.

Учасники заходу також матимуть можливості переглянути яскраві номери, які підготували фіналісти.

Церемонія нагородження відбудеться 22 лютого о 14:00 у Concert-hall «Mont Blanc».