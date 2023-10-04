На Вінниччині загинуло 9 тонн червонокнижної риби
В Ukrainian Caviar Berry переконані, що до смерті риби призвів викид у воду великої кількості шкідливих речовин
В аквафермі на Ладижинському водосховищі на Вінниччинізагинуло близько 9 тонн червонокнижної риби. Це 3000 екземплярів, серед яких маточні поголів’я осетра та білуги. Про це повідомляють у Вінницькому рибоохоронному патрулі.
Зазначається, що місце гибелі обстежили працівники Державної екологічної інспекції, Держпродспоживслужби, поліція та прокуратура регіону.
«Ми завжди говорили, що створюємо майбутнє, адже осетри живуть понад сто років і найкращий урожай нашої ікри побачать наші онуки. На жаль, не все в наших силах. Ми не можемо зупинити забруднення води в річці Південний Буг. Величезний резервуар на річці, в якому росли наші осетри, тепер виглядає як зливна яма», – йдеться у повідомленні акваферми Ukrainian Caviar Berry.
В Ukrainian Caviar Berry переконані, що до смерті риби призвів викид у воду великої кількості шкідливих речовин. Це, як зазначають, і спричинило миттєву смерть Білуги, Ленського, Азовського Осетра та Гібрида білуги (Бестер).
«Ми змогли врятувати унікальну червонокнижну рибу в 2014 році, коли були бої під Маріуполем. Не опустили руки, коли в 2022-му на початку повномасштабного вторгнення з нашого господарства в Ладижині вкрали велику частину Азовського осетра і білуги. Поліція досі шукає крадіїв. Цього літа ураган зламав нашу понтонну лінію, але ми врятували осетрів», – пишуть там.
Наразі внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань й триває слідство.
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