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Урок для Заходу: як прості рибалки заблокували військові кораблі Росії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Урок для Заходу: як прості рибалки заблокували військові кораблі Росії
Рибалки Норвегії та Ірландії не дали РФ провести військово-морські навчання
фото з відкритих джерел

Заколоти рибалок завадили Росії провести заплановані військові навчання 

Уряди країн Європи були безсилі, але звичайні рибалки не дали Росії провести військові навчання у водах Норвегії та Ірландії. Дослідниця Елізабет Броу вважає, що західним країнам варто більш креативно реагувати на дії Росії. Про це пише Tivi.

Посилаючись на норвезькі ЗМІ, Tivi повідомляє, що через повстання рибалок росіянам двічі не вдалося провести заплановані ракетні випробування.

Дослідник Центру аналізу європейської політики (CEPA) Елізабет Брау високо оцінює недавні антиросійські «заколоти рибалок». Рибалки вже двічі запобігали військовим навчанням російських кораблів: вперше – у водах Ірландії на початку 2022 року, а вдруге – у територіальних водах Норвегії у серпні 2023 року.

У серпні Росія оголосила, що закриє два морські райони та повітряний простір над ними в Баренцевому морі поблизу острова Кархусаарі. Цей район є дуже важливим для рибної промисловості Норвегії.

Елізабет Брау стверджує, що Росія не порушила жодних законів під час планування військових навчань в арктичних водах, які є частиною економічної зони Норвегії. Оскільки уряд виявився безсилим, за справу взялися рибалки.

«Ми не отримали жодного повідомлення від влади про те, що нам слід залишити цю територію. Ми залишимося тут», – заявив норвезькому телеканалу NRK рибалка Даг Йослунд.

Спілка власників рибальських суден Fiskebåt оголосила, що власники рибальських суден можуть самі вирішувати, залишати ці води або залишитися. За даними норвезьких ЗМІ, через повстання рибалок росіянам не вдалося провести заплановані ракетні випробування.

У січні 2022 року, у свою чергу, повідомлялося, що група ірландських рибалок «змусила російський флот розвернутися». Росія планувала провести військові навчання на відстані 200 кілометрів від узбережжя Ірландії у територіальних водах Ірландії. Тоді ірландські рибалки довели справу до ЗМІ, що призвело до дипломатичних переговорів. У результаті Росія оголосила, що відкладе навчання як «жест доброї волі».

«Урок для Заходу: слід мислити гнучкіше, як це робили рибалки», – каже Брау. Вона  риторично запитує, що сталося б, якби, наприклад, оборонний альянс НАТО прислухався до суспільства більше, ніж зараз. «Успіх рибалок є нагадуванням про те, що національна безпека стосується всього суспільства, і найкращі ідеї не завжди з'являються в урядах чи аналітичних центрах», – впевнена Брау.

Нагадаємо, Росія офіційно скасувала проведення спільно з Білоруссю стратегічних навчань «Захід-2023». Вони мали відбутися у вересні. Про це заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу, передають російські пропагандисти.

Російські пропагандисти запитали у Шойгу, чи будуть проводитися навчання.

«Ні, цього року у нас навчання в Україні», – цинічно відповів Шойгу. Зазначимо, що з 2010 року в Росії діє чотирирічний цикл ротації навчань «Захід-23» по всій країні. Однак з 2021 року Росія проводила «Захід-23» на заході Росії щонайменше раз на два роки, оскільки її пріоритетом є протидія тому, що вона сприймає як загрозу з боку НАТО. Зокрема, 2021 проводилися найбільші російські навчання з радянських часів.  Навчання «Захід» мали відбутися цього місяця.

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Теги: росія безпека риба навчання рибальство військові Норвегія Ірландія військові навчання Фінляндія росіяни

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