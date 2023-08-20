На Київському водосховищі зловили рибалку-браконьєра (фото)
Риболовля забороненими знаряддями лову. Завдано збитків на 175 тисяч гривень
19 серпня, у день святкування Яблучного Спасу, співробітники Державної екологічної інспекція столичного округу разом з працівниками сектору водної поліції ВРПП Вишгородського РУП ГУНП у Київській області на Київському водосховищі виявили факт грубого порушення правил рибальства. Про це інформує пресслужба екологічної інспкції.
Як зазначають інспектори, чоловік використовував заборонені в Україні знаряддя лову риби.
Встановлено, що рибалка-браконьєр спіймав рибу загальною вагою улову – 12 кг:
- карась сріблястий – 41 екземпляр;
- окунь – 3 екземпляри;
- судак – 5 екземплярів;
- плітка – 15 екземплярів;
- плоскирка – 38 екземплярів.
За підрахунками еконіспекторів, порушником заподіяно матеріальної шкоди на суму 175 тисяч гривень.
На чоловіка складено протокол на підставі ч. 4, ст. 85 КУпАП.
На місце події була викликана слідчо-оперативна группа Вишгородського РУП ГУНП в Київській області. Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР.
Нагадаємо, 9 грудня 2022 року набрав чинності наказ Мінагрополітики від 19.09.2022 № 700 «Про затвердження Правил любительського і спортивного рибальства».
Найголовнішою метою при розробці документу було збереження, примноження та раціональне використання водних біоресурсів.
Зокрема, у нових Правилах рибальства збільшено мінімально дозволені для вилову розміри більшості водних біоресурсів при здійсненні любительського, спортивного рибальства та підводного полювання.
Так, згідно з Додатком 1 до «Правил мінімальні розміри водних біоресурсів, які дозволені до вилову у внутрішніх водоймах» такі:
- білизна – 30 см;
- білий амур – 60 см у дніпровських водосховищах, 40 см – в інших внутрішніх водних об’єктах;
- головень – 24 см;
- лин – 20 см;
- лящ – 35 см у дніпровських водосховищах, 30 см – в інших внутрішніх водних об’єктах;
- плітка – 18 см у дніпровських водосховищах, в інших внутрішніх водних об’єктах – без розмірних обмежень;
- рибець звичайний – 20 см;
- річкові раки – 11 см у дніпровських водосховищах, 10 см – в інших внутрішніх водних об’єктах;
- сазан (короп) – 35 см у дніпровських водосховищах, 30 см – в інших внутрішніх водних об’єктах;
- сиг – 25 см;
- синець – 22 см;
- сом європейський – 80 см;
- судак звичайний – 42 см;
- тараня – 18 см;
- товстолоб (білий і строкатий) – 60 см у дніпровських водосховищах, 40 см – в інших внутрішніх водних об’єктах;
- форель струмкова – 20 см;
- чехоня – 24 см;
- щука – 50 см.
Для всіх інших видів водних біоресурсів (крім тих, які занесені до Червоної книги України і вилов яких заборонено) мінімальний розмір, дозволений до вилову у внутрішніх водоймах не обмежено.
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