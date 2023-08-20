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На Київському водосховищі зловили рибалку-браконьєра (фото)

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
На Київському водосховищі зловили рибалку-браконьєра (фото)
На Київському водосховище затримали рибалку-браконьєра

Риболовля забороненими знаряддями лову. Завдано збитків на 175 тисяч гривень

19 серпня, у день святкування Яблучного Спасу, співробітники Державної екологічної інспекція столичного округу разом з працівниками сектору водної поліції ВРПП Вишгородського РУП ГУНП у Київській області на Київському водосховищі виявили факт грубого порушення правил рибальства. Про це інформує пресслужба екологічної інспкції.

Як зазначають інспектори, чоловік використовував заборонені в Україні знаряддя лову риби.

Заборонені знаряддя лову риби в Україні
Заборонені знаряддя лову риби в Україні

Встановлено, що рибалка-браконьєр спіймав рибу загальною вагою улову – 12 кг:

  • карась сріблястий – 41 екземпляр;
  • окунь – 3 екземпляри;
  • судак – 5 екземплярів;
  • плітка – 15 екземплярів;
  • плоскирка – 38 екземплярів.

За підрахунками еконіспекторів, порушником заподіяно матеріальної шкоди на суму 175 тисяч гривень.

На Київському водосховищі зловили рибалку-браконьєра (фото) фото 1
Завдано збитків державі на 175 тисяч гривень
Завдано збитків державі на 175 тисяч гривень

На чоловіка складено протокол на підставі ч. 4, ст. 85 КУпАП.

На місце події була викликана слідчо-оперативна группа Вишгородського РУП ГУНП в Київській області. Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР.

Нагадаємо, 9 грудня 2022 року набрав чинності наказ Мінагрополітики від 19.09.2022 № 700 «Про затвердження Правил любительського і спортивного рибальства».

Найголовнішою метою при розробці документу було збереження, примноження та раціональне використання водних біоресурсів.

Зокрема, у нових Правилах рибальства збільшено мінімально дозволені для вилову розміри більшості водних біоресурсів при здійсненні любительського, спортивного рибальства та підводного полювання.

Так, згідно з Додатком 1 до «Правил мінімальні розміри водних біоресурсів, які дозволені до вилову у внутрішніх водоймах» такі:

  • білизна – 30 см;
  • білий амур – 60 см у дніпровських водосховищах, 40 см – в інших внутрішніх водних об’єктах;
  • головень – 24 см;
  • лин – 20 см;
  • лящ – 35 см у дніпровських водосховищах, 30 см – в інших внутрішніх водних об’єктах;
  • плітка – 18 см у дніпровських водосховищах, в інших внутрішніх водних об’єктах – без розмірних обмежень;
  • рибець звичайний – 20 см;
  • річкові раки – 11 см у дніпровських водосховищах, 10 см – в інших внутрішніх водних об’єктах;
  • сазан (короп) – 35 см у дніпровських водосховищах, 30 см – в інших внутрішніх водних об’єктах;
  • сиг – 25 см;
  • синець – 22 см;
  • сом європейський – 80 см;
  • судак звичайний – 42 см;
  • тараня – 18 см;
  • товстолоб (білий і строкатий) – 60 см у дніпровських водосховищах, 40 см – в інших внутрішніх водних об’єктах;
  • форель струмкова – 20 см;
  • чехоня – 24 см;
  • щука – 50 см.

Для всіх інших видів водних біоресурсів (крім тих, які занесені до Червоної книги України і вилов яких заборонено) мінімальний розмір, дозволений до вилову у внутрішніх водоймах не обмежено.

Теги: браконьєр чоловік Київщина рибальство

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