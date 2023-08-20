На Київському водосховищі зловили рибалку-браконьєра (фото)

Риболовля забороненими знаряддями лову. Завдано збитків на 175 тисяч гривень

19 серпня, у день святкування Яблучного Спасу, співробітники Державної екологічної інспекція столичного округу разом з працівниками сектору водної поліції ВРПП Вишгородського РУП ГУНП у Київській області на Київському водосховищі виявили факт грубого порушення правил рибальства. Про це інформує пресслужба екологічної інспкції.

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Як зазначають інспектори, чоловік використовував заборонені в Україні знаряддя лову риби.

Заборонені знаряддя лову риби в Україні

Встановлено, що рибалка-браконьєр спіймав рибу загальною вагою улову – 12 кг:

карась сріблястий – 41 екземпляр;

окунь – 3 екземпляри;

судак – 5 екземплярів;

плітка – 15 екземплярів;

плоскирка – 38 екземплярів.

За підрахунками еконіспекторів, порушником заподіяно матеріальної шкоди на суму 175 тисяч гривень.

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Завдано збитків державі на 175 тисяч гривень

На чоловіка складено протокол на підставі ч. 4, ст. 85 КУпАП.

На місце події була викликана слідчо-оперативна группа Вишгородського РУП ГУНП в Київській області. Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР.

Нагадаємо, 9 грудня 2022 року набрав чинності наказ Мінагрополітики від 19.09.2022 № 700 «Про затвердження Правил любительського і спортивного рибальства».

Найголовнішою метою при розробці документу було збереження, примноження та раціональне використання водних біоресурсів.

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Зокрема, у нових Правилах рибальства збільшено мінімально дозволені для вилову розміри більшості водних біоресурсів при здійсненні любительського, спортивного рибальства та підводного полювання.

Так, згідно з Додатком 1 до «Правил мінімальні розміри водних біоресурсів, які дозволені до вилову у внутрішніх водоймах» такі:

білизна – 30 см;

білий амур – 60 см у дніпровських водосховищах, 40 см – в інших внутрішніх водних об’єктах;

головень – 24 см;

лин – 20 см;

лящ – 35 см у дніпровських водосховищах, 30 см – в інших внутрішніх водних об’єктах;

плітка – 18 см у дніпровських водосховищах, в інших внутрішніх водних об’єктах – без розмірних обмежень;

рибець звичайний – 20 см;

річкові раки – 11 см у дніпровських водосховищах, 10 см – в інших внутрішніх водних об’єктах;

сазан (короп) – 35 см у дніпровських водосховищах, 30 см – в інших внутрішніх водних об’єктах;

сиг – 25 см;

синець – 22 см;

сом європейський – 80 см;

судак звичайний – 42 см;

тараня – 18 см;

товстолоб (білий і строкатий) – 60 см у дніпровських водосховищах, 40 см – в інших внутрішніх водних об’єктах;

форель струмкова – 20 см;

чехоня – 24 см;

щука – 50 см.

Для всіх інших видів водних біоресурсів (крім тих, які занесені до Червоної книги України і вилов яких заборонено) мінімальний розмір, дозволений до вилову у внутрішніх водоймах не обмежено.