В Італії рибалка встановив рекорд, спіймавши найбільшого сома у світі (фото)

Риба, спіймана під час 43-хвилинної боротьби, може побити світовий рекорд

Це найбільший сом, якого колись ловили у світі

Італійський рибалка Алессандро Б'янкарді у річці спіймав сома завдовжки майже три метри. Тягнути улов з річки довелося цілу годину. Про це пише dailymail.co.uk.

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Гігантська риба була більш ніж 2,8 метра в довжину. Її італієць спіймав в річці По на півночі Італії.

Він боровся з «монстром» протягом виснажливих 43 хвилин, перш ніж зрештою спіймати його.

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Професійний рибалка, що входить до складу рибальської команди MADCAT, не усвідомлював масштаби сома, поки він не почав прориватися на поверхню, і щосили намагався витягнути його зі свого човна і по суші.

«Коли він сплив уперше, я справді зрозумів, що спіймав на гачок монстра, адреналін почав сильно накачуватися, і страх втратити його майже довів мене до паніки. Я був один проти найбільшого сома, якого я коли-небудь бачив за 23 роки», - поділився він.

Наскільки важкою була риба титанічних розмірів, залишиться загадкою, оскільки італійський рибалка побоювався, що стрес від зважування гігантського звіра може виявитися занадто великим для риби.

«Мені була дуже цікава вага, але я боявся, що це надто сильно навантажить рідкісний зразок, тому я вирішив безпечно випустити його. Сподівався, що це може принести іншому рибалці таку ж радість, як і мені», - розповів чоловік.

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