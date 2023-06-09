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В Італії рибалка встановив рекорд, спіймавши найбільшого сома у світі (фото)

Діана Гасюк
glavcom.ua
В Італії рибалка встановив рекорд, спіймавши найбільшого сома у світі (фото)
Риба, спіймана під час 43-хвилинної боротьби, може побити світовий рекорд
фото: instagram.com/alebiancardi_catfishing_madcat

Це найбільший сом, якого колись ловили у світі

Італійський рибалка Алессандро Б'янкарді у річці спіймав сома завдовжки майже три метри. Тягнути улов з річки довелося цілу годину. Про це пише dailymail.co.uk.

Гігантська риба була більш ніж 2,8 метра в довжину. Її італієць спіймав в річці По на півночі Італії.

Він боровся з «монстром» протягом виснажливих 43 хвилин, перш ніж зрештою спіймати його.

Професійний рибалка, що входить до складу рибальської команди MADCAT, не усвідомлював масштаби сома, поки він не почав прориватися на поверхню, і щосили намагався витягнути його зі свого човна і по суші.

«Коли він сплив уперше, я справді зрозумів, що спіймав на гачок монстра, адреналін почав сильно накачуватися, і страх втратити його майже довів мене до паніки. Я був один проти найбільшого сома, якого я коли-небудь бачив за 23 роки», - поділився він.

В Італії рибалка встановив рекорд, спіймавши найбільшого сома у світі (фото) фото 1
В Італії рибалка встановив рекорд, спіймавши найбільшого сома у світі (фото) фото 2

Наскільки важкою була риба титанічних розмірів, залишиться загадкою, оскільки італійський рибалка побоювався, що стрес від зважування гігантського звіра може виявитися занадто великим для риби.

«Мені була дуже цікава вага, але я боявся, що це надто сильно навантажить рідкісний зразок, тому я вирішив безпечно випустити його. Сподівався, що це може принести іншому рибалці таку ж радість, як і мені», - розповів чоловік.

Раніше повідомлялося, що у Дарницькому районі Києва на озері Сонячне рибалка упіймав білого амура вагою 14,6 кг.

 

Теги: стрес Daily Mail рекорд

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