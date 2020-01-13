На Вінниччині затримали адвоката, який намагався передати хабар



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Тривають слідчі дії...

11 січня на Вінниччині співробітники прокуратури, ДБР та СБУ затримали місцевого адвоката. Підозрюваний намагався передати службовій особі правоохоронного органу хабар сумою 1000 доларів США.

Наразі чоловіку повідомили про підозру та вирішують питання обрання йому запобіжного заходу.

Працівники прокуратури Вінницької області разом зі слідчими Територіального управлінням ДБР, розташованого у місті Хмельницькому та оперативним підрозділом СБУ області викрили та затримали місцевого адвоката. Чоловік є членом колегії адвокатів Вінницької області.

Прокурором Вінницької області підготовлено та вручено повідомлення про підозру адвокату. Його підозрюють у пособництві в одержанні службовою особою правоохоронного органу, яка займає відповідальне становище неправомірної вигоди в сумі 1000 доларів США.

Такі дії є кримінальним правопорушенням, передбаченим ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України (одержання службовою особою неправомірної вигоди поєднане з вимаганням), передбачена відповідальність у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади, чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна та зі спеціальною конфіскацією.

На даний час, стосовно підозрюваного, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу, проводяться усі необхідні слідчі дії.

Джерело: Vinbazar