Смертельна ДТП з пожежею на Печерську: стали відомі нові деталі аварії (фото)



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Внаслідок зіткнення з бетонним стовпом автомобіль перекинувся на дах та одразу загорівся Фото: ДСНС

Водію, який згорів заживо, було 20 років

За фактом смертельної ДТП, що сталася у ніч на 12 січня на бульварі Дружби народів у Києві, поліція розпочала кримінальне провадження.

Про це інформує пресслужба поліції Києва.

Як повідомляв «Главком», о третій годині ночі 12 січня авто на швидкості врізалося в стовп і загорілося. Водій згорів заживо, четверо пасажирів доставлені до лікарні.

Рятувальники, які прибули на місце ДТП, з’ясували, що внаслідок зіткнення з бетонним стовпом автомобіль Honda Jazz перекинувся на дах та одразу загорівся. В автомобілі перебувало п’ятеро людей. Побачивши ДТП, очевидці події допомогли 4-м пасажирам (дві жінки та двоє чоловіків) вибратися з палаючої автівки ще до прибуття рятувальників.

О 03:19 вогнеборці загасили пожежу, деблокували затиснуте тіло водія за допомогою гідравлічного інструменту та передали його працівникам поліції, інформуєпресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Поліцейські з’ясували, що водій автомобіля Honda рухався у напрямку вулиці Велика Васильківська та, не впоравшись з керуванням, скоїв зіткнення з електроопорою, після чого транспортний засіб загорівся. Внаслідок події 20-річний водій отримав смертельні тілесні ушкодження, а четверо його пасажирів зазнали травм різного ступеню тяжкості.

Столичні слідчі внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Наразі встановлюються обставини та причини автопригоди.