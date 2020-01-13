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    Смертельна ДТП з пожежею на Печерську: стали відомі нові деталі аварії (фото)

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    Внаслідок зіткнення з бетонним стовпом автомобіль перекинувся на дах та одразу загорівся - Смертельна ДТП з пожежею на Печерську: стали відомі нові деталі аварії (фото)
    Внаслідок зіткнення з бетонним стовпом автомобіль перекинувся на дах та одразу загорівся
    Фото: ДСНС

    Водію, який згорів заживо, було 20 років

    За фактом смертельної ДТП, що сталася у ніч на 12 січня на бульварі Дружби народів у Києві, поліція розпочала кримінальне провадження.

    Про це інформує пресслужба поліції Києва.

    Як повідомляв «Главком», о третій годині ночі 12 січня авто на швидкості врізалося в стовп і загорілося. Водій згорів заживо, четверо пасажирів доставлені до лікарні.

    Рятувальники, які прибули на місце ДТП, з’ясували, що внаслідок зіткнення з бетонним стовпом автомобіль Honda Jazz перекинувся на дах та одразу загорівся. В автомобілі перебувало п’ятеро людей. Побачивши ДТП, очевидці події допомогли 4-м пасажирам (дві жінки та двоє чоловіків) вибратися з палаючої автівки ще до прибуття рятувальників.

    О 03:19 вогнеборці загасили пожежу, деблокували затиснуте тіло водія за допомогою гідравлічного інструменту та передали його працівникам поліції, інформуєпресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

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    Смертельна ДТП з пожежею на Печерську: стали відомі нові деталі аварії (фото)
    Смертельна ДТП з пожежею на Печерську: стали відомі нові деталі аварії (фото)
    Смертельна ДТП з пожежею на Печерську: стали відомі нові деталі аварії (фото)
    Смертельна ДТП з пожежею на Печерську: стали відомі нові деталі аварії (фото)

    Поліцейські з’ясували, що водій автомобіля Honda рухався у напрямку вулиці Велика Васильківська та, не впоравшись з керуванням, скоїв зіткнення з електроопорою, після чого транспортний засіб загорівся. Внаслідок події 20-річний водій отримав смертельні тілесні ушкодження, а четверо його пасажирів зазнали травм різного ступеню тяжкості.

    Столичні слідчі внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Наразі встановлюються обставини та причини автопригоди.

    Національна поліція України ДТП Київ кримінал ДСНС смерть водій автомобіль рятувальники
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