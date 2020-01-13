На Рівненщині поліція затримала хлопця на мопеді з мішком бурштину



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У мішку 21-річного хлопця виявили 41 кілограм бурштину Фото: Нацполіція

Кому належить 41 кілограм каміння, поліцейські мають встановити під час досудового розслідування

Поліцейські затримали 21-річного хлопця із села Бір на Рівненщині, який мопедом Viper без номерних знаків перевозив мішок каміння бурштину-сирцю.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Рівненської області.

Кому належить 41 кілограм каміння, поліцейські мають встановити під час досудового розслідування.

За фактом перевезення бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 240-1 Кримінального кодексу України. Кодекс доповнено вказаною статтею згідно із законом від 19 грудня 2019-го.

Відповідно санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 3 тисяч до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 тис. грн до 170 тис. грн) або обмеження волі на строк від двох до семи років, або позбавлення волі на той самий строк.

Бурштин правоохоронці вилучили та в рамках кримінального провадження скеровуватимуть на експертизу. Мопед помістили на територію Зарічненського відділення поліції.

Нагадаємо, наприкінці 2019 року президент України Володимир Зеленський підписав закон, який регульовує видобуток бурштину.

До слова, у грудні польські прикордонники затримали двох українців, які намагалися пронести через кордон найбільшу за рік партію контрабандного бурштину.