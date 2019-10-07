Яневський заявив у поліцію про Мендель, яка штовхає журналістів



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В заяві у поліцію йдеться про інцидент між Мендель та журналістом Сергієм Андрушком

Яневський просить правоохоронців нести заяву про вчинення Мендель кримінального правопорушення за ч.2. ч.3 ст. 171 КК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань

Журналіст Данило Яневський 7 жовтня написав до Нацполіції заяву про вчинення злочину прессекретарем президента Володимира Зеленського Юлією Мендель.

Текст заяви він оприлюднив у Facebook.

В заяві, адресованій Солом’янському управлінню поліції Головного Управління Національної поліції в м. Києві, йдеться про інцидент між Мендель та журналістом програми «Схеми» Радіо Свобода та Першого Суспільного телеканалу Сергієм Андрушком, а також згадується про ще один інцидент - із журналістом Міллером.

«Треба зазначити, що це не одиничний випадок перешкоджання законній діяльності журналістів та виконанню президентом України своїх конституційних обов’язків з боку даної особи. Так, наприклад, 15 вересня вона відштовхнула журналіста Радіо Свобода Крістофера Міллера від президента України, чим перешкодила голові держави завершити відповідь на питання, а журналісту - виконувати свої професійні обов’язки. Вищевказане свідчить про систематичний характер протиправної діяльності службової особи, що загрожує інтересам держави, суспільства, основам та принципам громадянського суспільства, створює негативний образ держави Україна за кордоном», - написав у заяві Яневський.

Журналіст просить правоохоронців нести заяву про вчинення Мендель кримінального правопорушення за ч.2. ч.3 ст. 171 КК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань та у строк, передбачений КПК України, розпочати досудове розслідування, з підстави вчинення правопорушення, що має ознаки складу злочину, передбаченого ч.2.ч.3 ст. 171 КК України.

Раніше повідомлялося, що прессекретар президента Юлія Мендель напала на журналіста, який хотів поставити запитання Зеленському.

Згодом у мережі з'явилося повне відео інциденту з Мендель, яка відштовхнула журналіста Сергія Андрушка.

Після скандалу Мендель закликала журналістів «не накидатися на делегацію».

Нагадаємо, програма «Схеми: корупція в деталях» показала ще один приклад перешкоджання роботі ЗМІ з боку прес-секретарки президента Юлії Мендель. На оприлюдненому відео, знятому на форумі YES у Києві, видно, як кореспондент «Радіо Свобода» Крістофер Міллер намагається поставити запитання Володимиру Зеленському, проте до нього відразу ж підбігає спікер глави держави і силою відтягує у бік, пропонуючи «випити кави».

Міллер розповів подробиці інциденту та заявив, що Мендель неправа, коли говорить, що у США речники можуть поводити себе щодо журналістів так, як це робить вона.

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко заявив, що Мендель не має права фізично перешкоджати роботі журналістів.