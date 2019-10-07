  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    BMW розробляє Mini нового покоління

    • Розсилка
    У салоні нового Mini буде більше інноваційних цифрових рішень, але класична кругла приладова панель залишиться на місці - BMW розробляє Mini нового покоління
    У салоні нового Mini буде більше інноваційних цифрових рішень, але класична кругла приладова панель залишиться на місці

    Четверте покоління лінійки Mini під егідою концерну BMW вийде в 2022-2023 році

    Німецький автовиробник BMW випустить за три роки автомобіль моделі Mini в новому поколінні.

    Про це повідомляє портал Motor1.

    «Четверте покоління лінійки Mini під егідою концерну BMW вийде в 2022-2023 році», - йдеться в повідомленні.

    За словами очільника бренду Бернда Кербера, він хотів би знову побачити маленький Mini, як основну модель компанії.

    Як повідомляє портал, ідеться про тридверний хетчбек, що на догоду глобальним трендам тільки збільшувався у розмірах в кожному новому поколінні і тому втратив фірмову особливість.

    Наголошується, що дизайнери можливо домагатимуться компактності не за рахунок реального зменшення габаритів, а за допомогою стильового хитрування на кшталт зменшення переднього звису.

    .jpg_165

    Як додав Кербер, наразі саме обговорюються пропорції машини нового покоління.

    За даними порталу, в салоні нового Mini буде більше інноваційних цифрових рішень, але класична кругла приладова панель залишиться на місці.

    машини автомобіль модель
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ