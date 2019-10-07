BMW розробляє Mini нового покоління



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У салоні нового Mini буде більше інноваційних цифрових рішень, але класична кругла приладова панель залишиться на місці

Четверте покоління лінійки Mini під егідою концерну BMW вийде в 2022-2023 році

Німецький автовиробник BMW випустить за три роки автомобіль моделі Mini в новому поколінні.

Про це повідомляє портал Motor1.

«Четверте покоління лінійки Mini під егідою концерну BMW вийде в 2022-2023 році», - йдеться в повідомленні.

За словами очільника бренду Бернда Кербера, він хотів би знову побачити маленький Mini, як основну модель компанії.

Як повідомляє портал, ідеться про тридверний хетчбек, що на догоду глобальним трендам тільки збільшувався у розмірах в кожному новому поколінні і тому втратив фірмову особливість.

Наголошується, що дизайнери можливо домагатимуться компактності не за рахунок реального зменшення габаритів, а за допомогою стильового хитрування на кшталт зменшення переднього звису.

Як додав Кербер, наразі саме обговорюються пропорції машини нового покоління.

За даними порталу, в салоні нового Mini буде більше інноваційних цифрових рішень, але класична кругла приладова панель залишиться на місці.