Смерть за кермом: у центрі Києва під час руху помер водій авто (фото, відео)



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На місце події були спрямовані екстрені служби міста Фото: Інформатор

На вулиці Івана Франка зіткнулися дві автівки Mercedes

У понеділок, 7 жовтня, на вулиці Івана Франка, 15А у Києві водій Mercedes-Benz W211 помер за кермом автомобіля.

Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 10:15. Про це повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією поліції, водій Mercedes-Benz W211 здавав заднім ходом і допустив зіткнення з припаркованим Mercedes-Benz GL. При цьому водій автомобіля не виходив на вулицю, а потім очевидці побачили, що чоловік без ознак життя.

У терміновому порядку були спрямовані екстрені служби міста. Рятувальники відкрили автомобіль, але лікарям залишалося лише констатувати смерть водія. На тілі померлого зовні слідів насильницької смерті не виявили. Лікарі не виключають, що у водія 1957 року народження зупинилося серце.

На місці працювали екіпажі патрульної поліції, медики, рятувальники і слідчо-оперативна група. Подробиці інциденту з'ясовуються.