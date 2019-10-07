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    Смерть за кермом: у центрі Києва під час руху помер водій авто (фото, відео)

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    На місце події&nbsp;були спрямовані екстрені служби міста - Смерть за кермом: у центрі Києва під час руху помер водій авто (фото, відео)
    На місце події були спрямовані екстрені служби міста
    Фото: Інформатор

    На вулиці Івана Франка зіткнулися дві автівки Mercedes

    У понеділок, 7 жовтня, на вулиці Івана Франка, 15А у Києві водій Mercedes-Benz W211 помер за кермом автомобіля.

    Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 10:15. Про це повідомляє Інформатор.

    За попередньою інформацією поліції, водій Mercedes-Benz W211 здавав заднім ходом і допустив зіткнення з припаркованим Mercedes-Benz GL. При цьому водій автомобіля не виходив на вулицю, а потім очевидці побачили, що чоловік без ознак життя.

    У терміновому порядку були спрямовані екстрені служби міста. Рятувальники відкрили автомобіль, але лікарям залишалося лише констатувати смерть водія. На тілі померлого зовні слідів насильницької смерті не виявили. Лікарі не виключають, що у водія 1957 року народження зупинилося серце.

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    Смерть за кермом: у центрі Києва під час руху помер водій авто (фото, відео)
    Смерть за кермом: у центрі Києва під час руху помер водій авто (фото, відео)
    Смерть за кермом: у центрі Києва під час руху помер водій авто (фото, відео)
    Смерть за кермом: у центрі Києва під час руху помер водій авто (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    На місці працювали екіпажі патрульної поліції, медики, рятувальники і слідчо-оперативна група. Подробиці інциденту з'ясовуються.

    Національна поліція України ДТП Київ смерть водій автомобіль рятувальники чоловік
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