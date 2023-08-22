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На Вінничині командира відділення військкомату затримано на хабарі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Вінничині командира відділення військкомату затримано на хабарі
Головний сержант за неправомірну вигоду передав військовозобов'язаним 70 офіційних, але не заповнених, бланків повісток
фото: Офіс генпрокурора

Протиправні дії сержанта надали б можливість близько 70 військовозобов'язаним ухилитися від проходження військової служби

Слідчі затримали командира одного з відділень військкомату Вінницької області під час отримання неправомірної вигоди у розмірі 2 тис. дол. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

«За процесуального керівництва прокурорів Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону повідомлено про підозрукомандиру відділення одного з відділів Вінницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України)», – йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що головний сержант за неправомірну вигоду в сумі 2 тис. дол. передав військовозобов'язаним 70 офіційних, але не заповнених, бланків повісток з наявними на них підписом військового комісара та гербовою печаткою.

«Він роз'яснив їм порядок заповнення цих документів та незаконного використання на території Вінницької області, у тому числі на блокпостах. При цьому посадовець підтвердив можливість таким чином ухилитись від проходження військової служби за мобілізацією», – зазначають в прокуратурі.

Зазначається, що протиправні дії сержанта, у разі використання незаповнених бланків повісток, надали б можливість близько 70 військовозобов'язаним підтвердити нібито отримання викликів до ТЦК та СП і ухилитися від проходження військової служби за мобілізацією.

Правоохоронці затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК України після одержання хабара. Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід.

Нагадаємо, сьогодні правоохоронці проводять понад 200 одночасних обшуків у військкоматах.

Теги: прокуратура війна Вінниця

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