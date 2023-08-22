На Вінничині командира відділення військкомату затримано на хабарі

Головний сержант за неправомірну вигоду передав військовозобов'язаним 70 офіційних, але не заповнених, бланків повісток

Протиправні дії сержанта надали б можливість близько 70 військовозобов'язаним ухилитися від проходження військової служби

Слідчі затримали командира одного з відділень військкомату Вінницької області під час отримання неправомірної вигоди у розмірі 2 тис. дол. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

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«За процесуального керівництва прокурорів Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону повідомлено про підозрукомандиру відділення одного з відділів Вінницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України)», – йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що головний сержант за неправомірну вигоду в сумі 2 тис. дол. передав військовозобов'язаним 70 офіційних, але не заповнених, бланків повісток з наявними на них підписом військового комісара та гербовою печаткою.

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«Він роз'яснив їм порядок заповнення цих документів та незаконного використання на території Вінницької області, у тому числі на блокпостах. При цьому посадовець підтвердив можливість таким чином ухилитись від проходження військової служби за мобілізацією», – зазначають в прокуратурі.

Зазначається, що протиправні дії сержанта, у разі використання незаповнених бланків повісток, надали б можливість близько 70 військовозобов'язаним підтвердити нібито отримання викликів до ТЦК та СП і ухилитися від проходження військової служби за мобілізацією.

Правоохоронці затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК України після одержання хабара. Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід.

Нагадаємо, сьогодні правоохоронці проводять понад 200 одночасних обшуків у військкоматах.