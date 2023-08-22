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Столичному воєнкому та голові військово-лікарської комісії повідомлено про підозру

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
Столичному воєнкому та голові військово-лікарської комісії повідомлено про підозру
Прокурорами виявлено службове підроблення та сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон

Посадових осіб підозрюють у свідомому внесенні до офіційного документу недостовірних відомостей щодо непридатності громадянина України до військової служби

Начальнику одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Києва і т.в.о. голови ВЛК повідомили про підозру у службовому підробленні та сприянні у незаконному переправленні осіб через державний кордон України. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

«За процесуального керівництва Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону повідомлено про підозру начальнику одного з РТЦК та СП м. Києва та т.в.о. голови військово-лікарської комісії цього району. Їм інкриміновано службове підроблення та сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 332 КК України)», – повідомляють в Офісі генпрокурора.

Також зазначається, що за даними слідства, підозрювані упродовж травня-червня 2023 року, свідомо внесли до офіційного документу недостовірні відомості щодо непридатності громадянина України до військової служби. В подальшому вони виключили його з військового обліку, створивши умови для безперешкодного перетину державного кордону.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУ НП України в Київській області за оперативного супроводу СБУ.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що в Одесі та Рівному проходять масові обшуки у військкоматах.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Теги: військомат кримінал корупція в Україні

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