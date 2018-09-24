Над лісами Вінниччини розкидають вакцини від сказу



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Такі заходи будуть застосовані у зв’язку із непростою ситуацією зі сказом у Вінницькій області

У першій декаді жовтня над лісами та полями Вінниччини розкидають м’ясну приманку-вакцину, яка має захистити диких хижих тварин від сказу. Відповідне рішення, сьогодні, 24 вересня, ухвалила спеціальна протиепізоотична комісія обласної адміністрації.

Вакцини – принади розкидають над лісами за допомогою літаків Ан-2 . Буде розповсюджено 427 320 доз приманок на площі 21 361 квадратний кілометр. Передбачено обробити весь ареал проживання хижаків за винятком населених пунктів і великих водних просторів, - проінформував начальник Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області Григорій Сидорук.

Такі заходи будуть застосовані у зв’язку із непростою ситуацією зі сказом на Вінниччині: лише за останні півроку після контактів з дикими тваринами від цієї хвороби отримали щеплення 1 577 осіб. Причини поширення сказу пов’язують із стрімким ростом популяції лисиць, які є одними з основних переносників смертельного вірусу. Повідомляється, що поголів’я «рудих» на Вінниччині вдвічі перевищує норму.

Сама ж приманка являє собою м’ясний брикет із капсулою вакцини всередині. Медики наголошують – такі брикети повністю безпечні, а вірус, що міститься у вакцині, неактивний і не може викликати хворобу. Однак, сам брикет є харчовим продуктом, тому слід помити руки після контакту із ним, щоб ненароком не підхопити побутову хворобу на кшталт розладу шлунка.

Учасники протиепізоотичної комісії просять громадян не панікувати, побачивши літаки над лісом, та не поширювати можливих неправдивих чуток щодо «повітряного» щеплення.

Джерело: vinnitsaok.com.ua