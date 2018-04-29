Напівмарафон у Вінниці. Спекотний фоторепортаж

Участь у Всеукраїнських змаганнях «Вінниця біжить» взяли майже 3,5 тис. учасників

28 квітня, у Вінниці центральними вулицями міста пройшов напівмарафон. Це справжнє свято бігу, здоров’я та спортивного духу, долучитись до якого мали змогу усі бажаючі. Привітати учасників напівмарафону завітали заступник голови обласної державної адміністрації Олександр Крученюк та заступник вінницького міського голови Владислав Скальський.



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Участь у Всеукраїнських змаганнях «Вінниця біжить» взяли майже 3,5 тис. учасників

28 квітня, у Вінниці центральними вулицями міста пройшов напівмарафон. Це справжнє свято бігу, здоров’я та спортивного духу, долучитись до якого мали змогу усі бажаючі.

Привітати учасників напівмарафону завітали заступник голови обласної державної адміністрації Олександр Крученюк та заступник вінницького міського голови Владислав Скальський.

«Сьогоднішній захід є справжнім святом спортивного духу і свято весни. Сьогодні не може бути переможців і переможених, адже найкраща перемога – це перемога над самим собою. Окрім того, до участі у напівмарафоні долучились наші іноземні гості з Китаю, Модови, Азербайджану, а також наші співвітчизники з усіх регіонів України. Від імені керівництва обласної державної адміністрації бажаю усім вам стрімкого стару, легкої дистанції та гарних результатів», - зазначив Олександр Крученюк.

В свою чергу привітав учасників забігу і Владислав Скальський: «Вінниця дійсно сучасне європейське місто і сьогодні вона гостинно відкриває свої вулиці для свята спорту. Наше місто вчетверте визнано найкомфортнішим містом України. Від імені вінницької міської ради бажаю усім учасникам потужних результатів, гарного настрою і міцного спортивного здоров’я».

Цьогоріч, забіги відбувались на трьох дистанціях у 1,5 км, 10 км та

21,095 км.

Слід зазначити, що дана акція ініційована в рамках громадської кампанії за фізичну активність «Рухаємо Вінницю» ще три роки тому, у 2015 році, коли відбувся перший масовий забіг у Вінниці.

За словами організаторів, на дистанцію в 21 км зареєструвалось понад 500 чоловік, 10 км – 900 і на дистанцію 1,5 км – понад 2 тис. учасників.

Переможцями забігу на 10 км серед чоловіків стали:

І місце – Дмитро (м. Івано-Франківськ);

ІІ місце – Сергій Рибак (м. Вінниця);

ІІІ місце – Михайло Богданов (м. Київ).

Переможницями забігу на 10 км серед жінок стали:

І місце – Наталія Батрак (м. Вінниця);

ІІ місце – Юлія Профіс (м. Чернівці);

ІІІ місце - Олена Попова (м. Славута, Хмельницька обл.).

Серере жінок у забігу на 21 км перемогли:

Віра Овчарук (м. Вінниця) - І місце

Наталія Семенович (Київська обл.) - ІІ місце

Валентина Полтавська (м. Одеса) - ІІІ місце

Серед чоловіків у забігу на 21 км перемогу здобули:

Богдан Семенович (Київська обл.) - І місце

Ігор Риссов (м. Київ) - ІІ місце

Кочніков Руслан (м. Одеса) - ІІІ місце