У вінницькій квартирі чоловік зберігав два десятки гранат

У вінничанина поліцейські вилучили 18 бойових гранат.

За оперативною інформацією, 39-річний чоловік зберігав гранати РГД-5 з метою продажу. Вирішується питання про затримання правопорушника у процесуальному порядку. Про це під час прес-конференції розповів начальник обласного главку поліції Юрій Педос, повідомляє «Главком». Санкціонований обшук проводився вранці 26 квітня у



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У вінничанина поліцейські вилучили 18 бойових гранат.

За оперативною інформацією, 39-річний чоловік зберігав гранати РГД-5 з метою продажу. Вирішується питання про затримання правопорушника у процесуальному порядку.

Про це під час прес-конференції розповів начальник обласного главку поліції Юрій Педос, повідомляє «Главком».

Санкціонований обшук проводився вранці 26 квітня у квартирі 39-річного жителя обласного центру.

« В помешканні підозрюваного, який потрапив в наше поле зору, ми провели обшук і вилучили 18 бойових гранат з запалами. Ми будемо встановлювати, з якою метою чоловік тримав їх у себе дома, але за попередньою інформацією, вінничанин планував їх продати»,- зазначив генерал поліції третього рангу Юрій Педос.

За словами правопорушника, боєприпаси знайшов біля магазину, забрав додому щоб потім здати до поліції.

Наразі із затриманим слідчі проводять процесуальні дії, вирішується питання про обрання затриманому міри запобіжного заходу.

Також очільник Головного управління Нацполіції нагадав мешканцям області про можливість добровільно здати зброю: «Громадяни, які самостійно здадуть чи повідомлять про місце знаходження боєприпасів, звільняються від кримінальної відповідальності».

Слідчим відділом поліції відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами). Правопорушнику загрожує до 7 років позбавлення волі.