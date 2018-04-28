Відкриття вінницького фонтану з висоти пташиного польоту

У Вінниці відкрили восьмий сезон найбільшого світломузичного фонтану в Європі – фонтану Roshen

На відкриття традиційно зібралися тисячі глядачів, почесними гостями цього разу стала перша леді України Марина Порошенко та син Президента – Олексій Порошенко. Хедлайнерами концерту-відкриття стали гурти The Hardkiss та «Антитіла», також під час шоу виступив гурт «Без обмежень». Водночас на фонтані вкотре