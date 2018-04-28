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    Відкриття вінницького фонтану з висоти пташиного польоту

    У Вінниці відкрили восьмий сезон найбільшого світломузичного фонтану в Європі – фонтану Roshen
    На відкриття традиційно зібралися тисячі глядачів, почесними гостями цього разу стала перша леді України Марина Порошенко та син Президента – Олексій Порошенко. Хедлайнерами концерту-відкриття стали гурти The Hardkiss та «Антитіла», також під час шоу виступив гурт «Без обмежень». Водночас на фонтані вкотре
    • Вчора, 08:02
    • Розсилка

    У Вінниці відкрили восьмий сезон найбільшого світломузичного фонтану в Європі – фонтану Roshen

    На відкриття традиційно зібралися тисячі глядачів, почесними гостями цього разу стала перша леді України Марина Порошенко та син Президента – Олексій Порошенко.

    Хедлайнерами концерту-відкриття стали гурти The Hardkiss та «Антитіла», також під час шоу виступив гурт «Без обмежень».

    Водночас на фонтані вкотре продемонстрували стару програму «Хвилі рідної душі».



    Джерело: VЕЖА

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    Вінниця фонтан Roshen Марина Порошенко Олексій Порошенко
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