Відкриття вінницького фонтану з висоти пташиного польоту
- Вчора, 08:02
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У Вінниці відкрили восьмий сезон найбільшого світломузичного фонтану в Європі – фонтану Roshen
На відкриття традиційно зібралися тисячі глядачів, почесними гостями цього разу стала перша леді України Марина Порошенко та син Президента – Олексій Порошенко.
Хедлайнерами концерту-відкриття стали гурти The Hardkiss та «Антитіла», також під час шоу виступив гурт «Без обмежень».
Водночас на фонтані вкотре продемонстрували стару програму «Хвилі рідної душі».
Джерело: VЕЖА