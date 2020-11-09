На Вінниччині браконьєр сітками ловив рибу на Ладижинському водосховищі

Порушник використовуючи плавзасіб «катамаран»

У селі Сокільці Гайсинського району на Вінниччині затримали браконьєра. Чоловік на катамарані із забороненими сітками незаконно ловив рибу на Ладижинському водосховищі. За 3 осетра, десяток судаків, пару коропів,10 штук ляща та майже півсотні карасів, він заплатить штраф у понад 55 тисяч гривень.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція у Вінницькій області.

«Спеціалістами відділу державного екологічного нагляду (контролю) тваринного світу та біоресурсів Державної екологічної інспекції у Вінницькій області спільно з громадськими інспекторами з охорони довкілля під час рейдової перевірки на Ладижиському водосховищі р. Південний Буг біля с. Сокільці Гайсинського району Вінницької області було виявлено порушника природоохоронного законодавства гр. «К».

Порушник використовуючи плавзасіб «катамаран» за допомогою забороненого сіткоснастевого знаряддя лову незаконно виловив рибу видів: осетр (російський) – 1 штука, судак – 10 штук, короп – 2 штуки, лящ – 10 штук, плітка – 1 штука, карась – 48 штук», – йдеться у повідомлені.

Відносно порушника інспекторами Інспекції складено адміністративний протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Збитки, нанесені державі незаконним виловом водних живих біоресурсів становлять 56 313 гривень.