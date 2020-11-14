Єгипет зацікавився українським зерном
Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква на зустрічі з послом Єгипту відзначив наявний потенціал для збільшення обсягів експорту вітчизняної продукції
Посол Єгипту Айман Ельгаммаль висловив зацікавленість у подальшому збільшенні обсягів імпорту українського зерна. Про це повідомляє сайт Офісу президента.
Зазначається, що заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква на зустрічі з послом арабської країни наголосив на необхідністі реалізації проєктів українських підприємств у Єгипті у сферах промисловості та інфраструктурі.
«Жовква відзначив наявний потенціал для збільшення обсягів експорту вітчизняної продукції не тільки до Єгипту, а й до інших країн Африки», – йдеться у повідомленні.
Айман Ельгаммаль висловив бажання розширити двосторонню співпрацю у всіх сферах, які становлять обопільний інтерес. Окрема увага була приділена налагодженню експорту українських товарів до країн регіону.
Як повідомлялося, у 2020 році зерно складає п'яту частину всього українського експорту.
Нагадаємо, що профільне міністерство і профільні асоціації знизили прогноз виробництва зерна в Україні в зв’язку з посухою майже по всій її території.