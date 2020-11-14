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    Єгипет зацікавився українським зерном

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    <span>Зерно складає п'яту частину всього українського експорту</span> - Єгипет зацікавився українським зерном
    Зерно складає п'яту частину всього українського експорту

    Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква на зустрічі з послом Єгипту відзначив наявний потенціал для збільшення обсягів експорту вітчизняної продукції

    Посол Єгипту Айман Ельгаммаль висловив зацікавленість у подальшому збільшенні обсягів імпорту українського зерна. Про це повідомляє сайт Офісу президента.

    Зазначається, що заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква на зустрічі з послом арабської країни наголосив на необхідністі реалізації проєктів українських підприємств у Єгипті у сферах промисловості та інфраструктурі. 

    «Жовква відзначив наявний потенціал для збільшення обсягів експорту вітчизняної продукції не тільки до Єгипту, а й до інших країн Африки», – йдеться у повідомленні.

    Айман Ельгаммаль висловив бажання розширити двосторонню співпрацю у всіх сферах, які становлять обопільний інтерес. Окрема увага була приділена налагодженню експорту українських товарів до країн регіону.

    Як повідомлялося, у 2020 році зерно складає п'яту частину всього українського експорту.

    Нагадаємо, що профільне міністерство і профільні асоціації знизили прогноз виробництва зерна в Україні в зв’язку з посухою майже по всій її території.

    До слова, уряд нарешті визнав суттєве скорочення врожаю.

    Теги: Єгипет експорт зерно посол уряд
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