Єгипет зацікавився українським зерном

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква на зустрічі з послом Єгипту відзначив наявний потенціал для збільшення обсягів експорту вітчизняної продукції

Посол Єгипту Айман Ельгаммаль висловив зацікавленість у подальшому збільшенні обсягів імпорту українського зерна. Про це повідомляє сайт Офісу президента.

Зазначається, що заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква на зустрічі з послом арабської країни наголосив на необхідністі реалізації проєктів українських підприємств у Єгипті у сферах промисловості та інфраструктурі.

«Жовква відзначив наявний потенціал для збільшення обсягів експорту вітчизняної продукції не тільки до Єгипту, а й до інших країн Африки», – йдеться у повідомленні.

Айман Ельгаммаль висловив бажання розширити двосторонню співпрацю у всіх сферах, які становлять обопільний інтерес. Окрема увага була приділена налагодженню експорту українських товарів до країн регіону.

Як повідомлялося, у 2020 році зерно складає п'яту частину всього українського експорту.

Нагадаємо, що профільне міністерство і профільні асоціації знизили прогноз виробництва зерна в Україні в зв’язку з посухою майже по всій її території.

До слова, уряд нарешті визнав суттєве скорочення врожаю.