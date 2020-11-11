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    Економіка та фінанси

    Митниця назвала головний експортний товар за підсумками 10 місяців 2020 року

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    За 10 місяців поточного року товарообіг України склав $82,67 млрд, що на $8 млрд (9%) менше, ніж за відповідний період минулого року - Митниця назвала головний експортний товар за підсумками 10 місяців 2020 року
    За 10 місяців поточного року товарообіг України склав $82,67 млрд, що на $8 млрд (9%) менше, ніж за відповідний період минулого року

    Зерно складає п'яту частину всього українського експорту

    Експорт зернових став лідером серед інших галузей у 2020 році. Про це повідомляє державна митна служба.

    Зазначається, що зернові культури складають найбільшу частку серед експортованих товарів на рівні 19,25%.

    Друге місце у рейтингу займають чорні метали (16,6%) та жири та олії, готові харчові жири, воски (11,29%).

    За 10 місяців поточного року товарообіг України склав $82,67 млрд, що на $8 млрд (9%) менше, ніж за відповідний період минулого року.

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    Водночас в Україну імпортували товарів на $43,03 млрд (менше на $6,01 млрд або на 12% у порівнянні з 2019 р.), експортували – на $39,64 (менше на $2 млрд або на 5%).

    Відповідно, розмір від’ємного сальдо склав – $3,4 млрд.

    44% товарів імпортують з країн ЄС,

    16% — з країн СНД, 40% — з всіх інших.

    Експортують 38% товарів – до ЄС, 12% — до країн СНД, 50% — до інших.

    Як повідомлялося, Україна за 10 місяців втратила майже 10% імпорту через пандемію.

    Також нагадаємо, що Держмитслужба назвала топ-10 найбільших імпортерів української агропродукції.

    ЄС експорт імпорт зерно СНД Державна митна служба
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