Нова школа на Поділлі відкриє двері у 2020 навчальному році



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У мікрорайоні «Поділля» триває зведення нової школи

Майбутній навчальний заклад планують ввести в експлуатацію до 2020 року. У ньому навчатимуться 1200 учнів.

Сьогодні, 24 квітня, під час виїзної наради процес будівництва оглянув вінницький міський голова Сергій Моргунов. Меру міста показали остаточний фасад будівлі та дизайн шкільних кабінетів, їдальні, бібліотеки, коридорів тощо.

Будівництво нової школи розпочалося в грудні 2015 року. У вересні 2020 року її вперше відкриють для навчання учні 1-9 класів.

Перед школой розташують алею для проведення святкових лінійок, за будівлею знаходитиметься стадіон. Загальна площа ділянки - 2,5 га.

Попередньо вартість проекту складала 137 млн. гривень. Наразі сумма зросла до 146, 7 млн. грн.