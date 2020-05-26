Оформлення муніципальних доплат розпочнеться у червні
По 500 гривень в місяць отримають ті сім’ї, де виховуються неповнолітні діти з інвалідністю підгрупи «А»
З липня понад 14 тисяч вінничан почнуть отримувати щомісячну муніципальну доплату. Її середній розмір становитиме 300 гривень і виплачуватимуть її до кінця року. Про це йдеться у новому програмному документі, що орієнтований на пом’якшення соціальних та економічних наслідків пандемії, – програмі антикризової підтримки Вінницької міської ОТГ «Вінничани важливі» , що ініційована Сергієм Моргуновим.
Для оформлення цієї допомоги з початку червня працівники департаменту соціальної політики міської ради розпочнуть зв’язуватись у телефонному режимі з людьми, яким передбачено доплату. Людям розкажуть, в який день та час їм потрібно прийти до Центру надання адміністративних послуг за місцем проживання, щоб оформити допомогу.
За додатковими роз’ясненнями можна звертатись за номерами телефонів: 50-83-88 (Управління соціального захисту населення «Вишенька»), 50-86-70 (ЦНАП «Замостя» та «Старе місто»).
Муніципальну допомогу отримають:
- непрацюючі пенсіонери, розмір пенсій яких не перевищує 2 000 гривень;
- непрацюючі вінничани, які отримують державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю;
- непрацюючі вінничани з інвалідністю з дитинства;
- люди, які доглядають за тяжкохворими дітьми.
По 500 гривень в місяць отримають ті сім’ї, де виховуються неповнолітні діти з інвалідністю підгрупи «А».