Під час ДТП у Вінниці загинула пенсіонерка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Триває слідство

19 лютого у місті Вінниці під колеса вантажівки Renault Magnum потрапила літня жінка. Від отриманих травм потерпіла померла на місці.

Аварія сталась на перехресті вулиць Д.Галицького - Келецька близько 19.30.

Попередньо, 40-річний вінничанин, керуючи вантажним автомобілем Renault Magnum з напівпричепом, допустив наїзд на 77-річну вінничанку. Потерпіла переходила дорогу по пішохідному переходу на зелений сигнал світлофору.

Поліцейські з’ясовують причини та обставини автопригоди.

Автомобіль знаходиться на штрафмайданчику.

Водія вантажівки затримано в процесуальному порядку. Він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про оголошення йому про підозру.

Слідчим відділом поліції відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого). За таке правопорушення передбачене покарання до 8 років позбавлення волі.

Джерело: news.vn.ua