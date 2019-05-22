Глава АП назвав один з головних напрямків Зеленського



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Богдан назвав один з головних напрямків Зеленського

Богдан заявив про необхідність реформування митниці та податкової

Глава Адміністрації президента Андрій Богдан заявив, що економіка є одним з головних напрямків президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє «112-Україна».

За словами Богдана, також існує необхідність реформування митниці та податкової служби. Для цього Зеленський планує залучити міжнародні організації.

«Ми зараз розглядаємо досвід залучення компаній з Британії, які безпосередньо приймають в управління митницю і гарантують збільшення надходження митних платежів у два-три рази найближчим часом», - заявив глава АП.

Богдан наголосив, що для того, щоб люди змогли відчути зміни, необхідно відремонтувати дороги. На його думку, в першу чергу необхідно знайти гроші на ремонт доріг обласного та республіканського значення.

21 травня Зеленський призначив главою Адміністрації президента України Андрія Богдана.

Також Зеленський звільнив начальника Генштабу Збройних сил України Віктора Муженка і призначив на цю посаду Руслана Хомчака.

Як відомо, в Адміністрації президента України 21 травня відбулася зустріч Зеленського з керівництвом Верховної Ради та лідерами парламентських фракцій і груп, під час якої йшлося про дострокове припинення повноважень ВР восьмого скликання та призначення дочасних парламентських виборів.

На зустрічі президент Зеленський заявив, що головним аргументом для розпуску Верховної Ради є дуже низька довіра громадян України до цієї інституції – 4%. За його словами, це – оцінка роботи парламенту і найвагоміший аргумент для припинення його повноважень.

Зеленський видав указ про припинення повноважень парламенту і призначення дострокових виборів на 21 липня.