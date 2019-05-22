Вінничани підготували близько 10 тон гуманітарного вантажу військовим в зону ООС



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Волонтери зібрали військовим продукти харчування та військове спорядження

Вінничани продовжують допомагати військовим, які беруть участь в операції об’єднаних сил (ООС) на Донбасі. Цього разу волонтери доставлять на Схід додаткове обмундирування та екіпіровку, маскувальні сітки, продукти харчування, засоби гігієни, ліки та інше. В цілому майже 10 тон вантажу.

Серед переліку вантажу також тактичні окуляри, перчатки, балаклави, резинові чоботи, шкарпетки, футболки, кросівки. Крім того, військовим передадуть 90 маскувальних сіток, 2200 мішків, пральний порошок, граблі, кирки, лопати, молотки, цвяхи.

Також волонтери зібрали військовим продукти харчування: 150 кілограм овочів, сало, ковбаса, сир, молоко, вершкове масло, олію, вареники, оселедець, гірчицю. Передали й мінеральну воду, сік тощо. А аптечні заклади міста передали військовим ліки.

У гуманітарному вантажі є подарунки бійцям від студентів, школярів та вихованців дитячих садочків міста, працівників міської ради та комунальних підприємств (чай, кава, печиво, цукерки).

«Цього разу поїде чотири автомобілі з гуманітарною допомогою, приблизна вага якої – близько 10 тон. Веземо багато маскувальних сіток – 90 штук. Є й засоби спостереження. Веземо й продукти харчування: 150 кілограм сала, 70 кілограм копченої ковбаси. У зборі вантажу нам дуже багато допомогли навчальні заклади починаючи від дитячих садків і закінчуючи вищими навчальними закладами. Вони передали чай, каву, печиво, цукерки і малюнки», – зазначив начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій мобілізаційної оборонної роботи та режиму секретності Вінницької міської ради Олег Парфілов.

Також він зазначив, що зокрема везуть коптильні, у яких бійці зможуть готувати продукти. Їх виготовляли представники калинівської територіальної громади, це їх розробка. «Для кожного підрозділу виготовили коптильню, щоб бійці на Сході України мали можливість закоптити собі якусь продукцію, це може бути сало, риба, м'ясо, кури тощо. Коптильна виготовлена таким чином, що за 50 хвилин сало коптиться. Загалом зробили 12 таких коптилень», – розповів приватний підприємець з Калинівської об’єднаної територіальної громади Володимир Морозов.

«Ініціатива допомагати учасникам АТО і ООС існує у педагогічному університеті вже давно. Сьогодні наші студенти підготували близько десяти коробок, у яких миючі засоби, продукти харчування, закрутки тощо», – зазначив перший проректор Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського Сергій Гусєв.

Усе, що зібрали для військових, вантажили на території КП «Муніципальна варта». «Збір гуманітарного вантажу завжди відбувається на цій території. Сюди приїжджають всі, хто бажає надати допомогу. Ми маємо складські приміщення для зберігання продуктів харчування і речей. Також тут зручно завантажити транспортні засоби. Тому цього разу гуманітарний вантаж формується саме на нашій території. За останні роки також вже стало традицією, що кожен працівник КП «Муніципальна варта» також приносить від родичів, знайомих та особисто від себе продукти харчування або необхідні військовим речі», – зазначив начальник КП «Муніципальна варта» Віталій Чигур.