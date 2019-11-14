Хоровий марафон, вогняне шоу та екскурсії: у Тульчині відбудеться фестиваль мистецтв



Розсилка ВІДПРАВИТИ

16 листопада у Тульчині пройде І фестиваль мистецтв «Від Щедрика до Carol of the bells»

Під час заходу відбудеться відкриття оновленого Музею-квартири відомого композитора Миколи Леонтовича. Для глядачів влаштують хоровий марафон, вогняне шоу, екскурсії містом, ярмарок та багато іншого.

За словами організаторів, під час заходу відбудеться хорове шоу-марафон, якого ще не було в Україні. Прозвучать десятки варіантів «Щедрика» - від класики до року, електронної музики, в акапельному варіанті і навіть у виконанні китайців. Глядачам презентують спецпроєкт »Леонтович. Ukrainian Live». Колектив «Ukrainian festival choi» виконає маловідомі композиції композитора.

Діятиме безкоштовне перевезення від фестивального містечка до оновленого Музею-квартири Леонтовича. Відбудуться екскурсії по Тульчину, а також ярмарок з подільськими ласощами.

«Наш знаменитий «Щедрик» лунає усіма мовами в усіх куточках планети! «Carol of the bells» знають, люблять і співають без перебільшення всі мешканці Землі. Багатьом ця пісня відома з фільмів «Один удома», «Гаррі Поттер» та багатьох інших, але не всі знають, що «Щедрик» випурхнув з маленького містечка на Вінниччині – Тульчина. Саме тут на початку ХХ століття Микола Леонтович обробив відому українську щедрівку, яка підкорила світ завдяки світовому турне капели Кошиця, що є безпрецедентним прикладом культурної дипломатії у світі», - розповіла заслужена артистка України, директор Українського центру культурних досліджень, авторка програми «Малі міста – великі враження» Ірина Френкель.

Відкриття фестивалю розпочнеться 16 листопада о 14.00 з відкриття оновленого Музею-квартири Леонтовича. О 15.00 стартує хорове шоу за участю шести хорових колективів, театру вогню «East fire show» з Харкова, Центру пісочної анімації «MS-ART», DJ Muzon та інших виконавців. Спеціальним гостем фестивалю стане хорова капела, яку заснував Микола Леонтович 100 років тому. Під час фестивалю презентують українську хорову музику 17 - 21 сторіч.

«Існують тисячі версій виконання «Щедрика» і, що особливо вражає - жодна не повторюється! Кожен народ, виконавець, ансамбль вносять щось своє. Одним з найбільш вражаючих є саме хорове виконання, адже хор - гнучкий інструмент, який виконує музику у будь-яких жанрах, трансформуючись у різні форми, склади, збагачуючи слухові враження приголомшливими візуалізаціями. Саме таке дивовижне поєднання візуальних сучасних напрямків й чарівної звукової палітри у суботу подарує усім гостям Тульчина і фестивалю «Від Щедрика до Carol of the bells» незабутнє відчуття Різдва, незважаючи на весняну погоду, яка тішить нас наприкінці осені» - відзначила Ірина Френкель.

Хедлайнери фестивалю - знаменита Державна чоловіча хорова капела імені Ревуцького. Співаки капели виконують музику різних стилів та напрямків. Також виступатиме Народна жіноча хорова капела »Соломія» спільно з Центром пісочної анімації «MS-ART» у електронному супроводі DJ Muzon.

У 2017 році керівник хору Назарій Давидовський став ініціатором світового флешмобу #Щедрик100challenge та зміг зібрати 178 кліпів, частина яких буде презентована під час фестивалю.

Ukrainian festival choir представить проєкт »Леонтович. Ukrainian Live». Його метою є пропагування маловідомої української музики. На фестивалі окрім українських хорових композицій пролунають африканський спіричуелс «Sia hamba» та американські різдвяні пісні.

Хорова капела із Сум, у якій співають студенти з Китаю, що навчаються в Україні, презентує підбірку інструментальної музики у акапельному виконанні.

Театр вогню East fire show – переможець проекту «Україна має талант», відомий своєю щорічною участю у OPERAFEST TULCHYN та виконанням мюзиклів «Танець вампірів» і «Чикаго», презентує спецпроєкт на музику Миколи Леонтовича, яка інтерпретується крізь призму сучасної електронної музики.

Для зручного відвідування фестивалю організатори запровадили спеціальні «чартерні програми» з Вінниці. Усім учасникам «чартерів» - гарантоване місце у партерній зоні фестивалю, а також безкоштовний гарячий напій.

Записатися і придбати квитки на «чартери» можна до вечора четверга, 14 листопада:

на сайті http://afisha.vn.ua

у касах «Афіша Вінниці» у Вінницькій Вежі, «Магігранді» (2 поверх), «Універмазі», театрі ім. Садовського, Будинку офіцерів, Вінницькій обласній філармонії, турклубі «Бідняжка», «CHERDAK»,

у інформаційному центрі фестивалю, який у Вінниці працює у будні з 15.00 до 19.00 за адресою: вул. Театральна,15 (1 поверх), тел.: (0432) 690-025

Джерело: Vinbazar