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    Один з керівників патрульної поліції Вінниччини наїхав на 16-річну дівчину

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    <p>Постраждала була госпіталізована</p> - Один з керівників патрульної поліції Вінниччини наїхав на 16-річну дівчину

    Постраждала була госпіталізована

    Наїзд стався на переході

    Сьогодні, 1-го грудня, близько 14-ї години на вулиці Пирогова у Вінниці трапилась дорожньо-транспортна пригода: службовий автомобіль Skoda Octavia здійснив наїзд на 16-річну дівчину, яка переходила дорогу по нерегульованому пішоходному переходу. Про це інформує патрульна поліція Вінницької області.

    Там підтвердили, що за кермом автомобіля перебував заступник начальника управління патрульної поліції у Вінницькій області - начальник відділу чергової служби.

    На місце події викликано слідчо-оперативну групу. Потерпілу госпіталізовано до лікарні з попереднім діагнозом забій м'яких тканин.

    За цим фактом проводиться службове розслідування, на час якого поліцейського відсторонено від виконання службових обов'язків.

    Нагадаємо, у суботу, 1 грудня, в Києві на проспекті Перемоги сталася ДТП. Автомобіль Hyundai на високій швидкості в'їхав в електроопору.

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