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    Снігопад та ожеледиця у Києві спричинили ДТП: шокуючі фото

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    Снігопад та ожеледиця у Києві спричинили ДТП: шокуючі фото
    Фото: Інформатор

    Через сніг та ожеледицю на дорозі водії не можуть впоратися з керуванням

    У суботу, 1 грудня, в Києві на проспекті Перемоги сталася ДТП. Автомобіль Hyundai на високій швидкості в'їхав в електроопору.

    Інцидент стався близько 00:10, повідомляє видання Інформатор.

    За словами очевидців, машина рухалася на високій швидкості, приблизно 100 кілометрів на годину. На дорозі ожеледь і йде дуже сильний сніг. Через такі погодні умови водій не впорався з керуванням.

    Автомобіль почало зносити з проїжджої частини, кілька разів розвернуло і задньою частиною він влетів в ліхтарний стовп.

    В авто крім водія знаходилися дві пасажирки, одна з них 2000 року народження. В результаті аварії її і власника машини госпіталізували. Дівчину з травмами хребта, а чоловіка з розірваним пальцем на руці. Два учасники аварії - медики, постраждала - студентка.

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    Снігопад та ожеледиця у Києві спричинили ДТП: шокуючі фото
    Снігопад та ожеледиця у Києві спричинили ДТП: шокуючі фото
    Снігопад та ожеледиця у Києві спричинили ДТП: шокуючі фото
    Снігопад та ожеледиця у Києві спричинили ДТП: шокуючі фото
    Снігопад та ожеледиця у Києві спричинили ДТП: шокуючі фото
    Снігопад та ожеледиця у Києві спричинили ДТП: шокуючі фото
    Фото: Інформатор

    Очевидці стверджують, що у чоловіка були ознаки алкогольного сп'яніння. Але правоохоронці поки підтвердити цю інформацію не можуть. На машині практично не залишилося живого місця: пошкоджені обидві бічні частини, задній і передній бампери, вигнулось одне переднє колесо.

    На місці події працювали патрульні і «швидка». Також прибула слідчо-оперативна група. Деталі інциденту встановить слідство.

    У Святошинському районі Києва сталася ДТП за участю автомобілів Skoda і Chevrolet. Через зіткнення одну з машин винесло на узбіччя під мостом.

    За словами поліції, водій Chevrolet «наздогнав» Skoda на в'їзді під міст. Не розрахувавши дистанцію, машини зіткнулися. Від удару автомобіль Skoda розвернувся на 360 градусів і вилетів на узбіччя. Водій отримав струс головного мозку.

    У Chevrolet сильно постраждала передня частина. На місце події прибув наряд поліції і машина швидкої допомоги. Точні причини аварії і винуватця встановлять правоохоронні органи.

    Серйозна аварія сталася вночі на вулиці Олени Теліги, повідомляє «Київ оперативний». Водій вантажівки DAF, рухаючись від метро Дорогожичі в бік Почайної, не впорався з керуванням та в‘їхав у відбійник.

    Від удару відбійник змістився на зустрічну смугу, де в цей момент їхав тролейбус, який також став учасником ДТП.

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    На щастя, в аварії ніхто не травмувався.

    Дорожні служби вже поставили відбійник на місце.

    Раніше повідомлялося, що пізно ввечері 30 листопада через снігопад в Києві на проспекті Лобановського відбулася ДТП. Автомобіль Citroen вилетів на зустрічну смугу і зіткнувся з Skoda.

    Citroen рухався по проспекту в бік Севастопольської площі. За попередньою інформацією, швидкість автомобіля не перевищувала 50 кілометрів на годину. Через сніг та ожеледицю на дорозі водій не впорався з керуванням і машину знесло на зустрічну смугу, де вона зіткнулася з Skoda. Після чого авто розвернуло боком щодо руху транспорту.

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