Повітряну тривогу оголосили у Вінниці та на Рівненщині
Українців закликають йти в укритття
«Увага! Тривога. В укриття», – йдеться у повідомленні.
Повітряну тривогу оголосили також на Рівненщині. Про це повідомляє в Телеграмі міський голова Рівного Олександр Третяк.
«Увага! Повітряна тривога. Вся Рівненська область«, - написав він.
Нагадаємо, у Києві відбили атаку на військову частину на Проспекті Перемоги.
Раніше стало відомо про постріли та вибухи біля станції метро «Берестейська» у Солом'янському районі та на Шулявці. Український військовий журналіст Андрій Цаплієнко уточнив, в районі метро «Берестейська» окупанти б’ють по військовій частині.