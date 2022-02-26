Повітряну тривогу оголосили у Вінниці та на Рівненщині

Українців закликають йти в укритття

У Вінниці оголосили повітряну тривогу. Про це повідомила у Фейсбуці пресслужба Вінницької міської ради.

«Увага! Тривога. В укриття», – йдеться у повідомленні.

Повітряну тривогу оголосили також на Рівненщині. Про це повідомляє в Телеграмі міський голова Рівного Олександр Третяк.

«Увага! Повітряна тривога. Вся Рівненська область«, - написав він.

Нагадаємо, у Києві відбили атаку на військову частину на Проспекті Перемоги.

Раніше стало відомо про постріли та вибухи біля станції метро «Берестейська» у Солом'янському районі та на Шулявці. Український військовий журналіст Андрій Цаплієнко уточнив, в районі метро «Берестейська» окупанти б’ють по військовій частині.