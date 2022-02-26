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    Повітряну тривогу оголосили у Вінниці та на Рівненщині

    Повітряну тривогу оголосили у Вінниці та на Рівненщині

    Українців закликають йти в укритття

    У Вінниці оголосили повітряну тривогу. Про це повідомила у Фейсбуці пресслужба Вінницької міської ради.

    «Увага! Тривога. В укриття», – йдеться у повідомленні.

    Повітряну тривогу оголосили також на Рівненщині. Про це повідомляє в Телеграмі міський голова Рівного Олександр Третяк.

    «Увага! Повітряна тривога. Вся Рівненська область«, - написав він.

    Нагадаємо, у Києві відбили атаку на військову частину на Проспекті Перемоги.

    Раніше стало відомо про постріли та вибухи біля станції метро «Берестейська» у Солом'янському районі та на Шулявці. Український військовий журналіст Андрій Цаплієнко уточнив, в районі метро «Берестейська» окупанти б’ють по військовій частині.

    Теги: окупанти метро журналіст
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    Повітряну тривогу оголосили у Вінниці та на Рівненщині