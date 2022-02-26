В Києві почалися серйозні бої, у різних районах столиці чути постріли та вибухи

Киян просять йти в укриття

Понад 50 пострілів та вибухів, кулетні метні черги в районі Шулявки та Зоопарку за останні 10 хвилин. Про це повідомляє Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації.

«Терміново ідіть в укриття, це не жарти, рятуйте життя себе і близьких», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, третю добу триває війна з російськими окупантами. У Києві близько 4:22 ночі пролунало кілька вибухів. Уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, наразі відомо про трьох поранених.

Радник очільника МВС Антон Геращенко також повідомив, що росіяни били по Києву крилатими або балістичними ракетами.

«Потужні два вибухи у Києві, – робота українських систем ППО. Просимо не панікувати, а у випадку, коли чуєте сирени, перейти до укриття», – зазначили у Держспецзв'язку.

За даними Пентагону протягом доби російські окупанти випустили понад 160 ракет по Україні.