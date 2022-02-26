  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    В Києві почалися серйозні бої, у різних районах столиці чути постріли та вибухи

    Третю добу триває війна з російськими окупантами - В Києві почалися серйозні бої, у різних районах столиці чути постріли та вибухи
    Третю добу триває війна з російськими окупантами
    фото з відкритих джерел

    Киян просять йти в укриття

    Понад 50 пострілів та вибухів, кулетні метні черги в районі Шулявки та Зоопарку за останні 10 хвилин. Про це повідомляє Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації.

    «Терміново ідіть в укриття, це не жарти, рятуйте життя себе і близьких», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, третю добу триває війна з російськими окупантами. У Києві близько 4:22 ночі пролунало кілька вибухів. Уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, наразі відомо про трьох поранених.

    Радник очільника МВС Антон Геращенко також повідомив, що росіяни били по Києву крилатими або балістичними ракетами.

    «Потужні два вибухи у Києві, – робота українських систем ППО. Просимо не панікувати, а у випадку, коли чуєте сирени, перейти до укриття», – зазначили у Держспецзв'язку.

    За даними Пентагону протягом доби російські окупанти випустили понад 160 ракет по Україні.

    Читайте також:
    Теги: окупанти Київ війна укриття
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Києві почалися серйозні бої, у різних районах столиці чути постріли та вибухи