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    У Києві відбили атаку на військову частину на Проспекті Перемоги

    У Києві відбили атаку на військову частину на Проспекті Перемоги
    Фото: Reuters

    Військові злочинці РФ атакували одну із військових частин у Києві на Проспекті Перемоги

    У Києві відбили атаку на військову частину на Проспекті Перемоги. Про це повідомилиСухопутні війська ЗСУ.

    «Військові злочинці РФ атакували одну із військових частин у Києві на Проспекті Перемоги. Напад відбито», – йдеться у повідомленні.

    Раніше стало відомо про постріли та вибухи біля станції метро «Берестейська» у Солом'янському районі та на Шулявці. Український військовий журналіст Андрій Цаплієнко уточнив, в районі метро «Берестейська» окупанти б’ють по військовій частині.

    Нагадаємо, третю добу триває війна з російськими окупантами. У Києві близько 4:22 ночі пролунало кілька вибухів. Уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, наразі відомо про трьох поранених.

    Радник очільника МВС Антон Геращенко також повідомив, що росіяни били по Києву крилатими або балістичними ракетами.

    «Потужні два вибухи у Києві, – робота українських систем ППО. Просимо не панікувати, а у випадку, коли чуєте сирени, перейти до укриття», – зазначили у Держспецзв'язку.

    За даними Пентагону протягом доби російські окупанти випустили понад 160 ракет по Україні.

    Теги: окупанти Київ ЗСУ метро війна військові укриття
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    У Києві відбили атаку на військову частину на Проспекті Перемоги