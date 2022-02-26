Військові злочинці РФ атакували одну із військових частин у Києві на Проспекті Перемоги

У Києві відбили атаку на військову частину на Проспекті Перемоги. Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ.

«Військові злочинці РФ атакували одну із військових частин у Києві на Проспекті Перемоги. Напад відбито», – йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо про постріли та вибухи біля станції метро «Берестейська» у Солом'янському районі та на Шулявці. Український військовий журналіст Андрій Цаплієнко уточнив, в районі метро «Берестейська» окупанти б’ють по військовій частині.

Нагадаємо, третю добу триває війна з російськими окупантами. У Києві близько 4:22 ночі пролунало кілька вибухів. Уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, наразі відомо про трьох поранених.

Радник очільника МВС Антон Геращенко також повідомив, що росіяни били по Києву крилатими або балістичними ракетами.

«Потужні два вибухи у Києві, – робота українських систем ППО. Просимо не панікувати, а у випадку, коли чуєте сирени, перейти до укриття», – зазначили у Держспецзв'язку.

За даними Пентагону протягом доби російські окупанти випустили понад 160 ракет по Україні.