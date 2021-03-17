На Вінниччині від ускладнень пневмонії померла дитина, яку рік тому врятували від коронавірусу

Як відомо, дитина більше трьох днів була в реанімації

Медики Могилів-Подільської окружної лікарні не змогли врятувати життя маленького Павлика з села Борівка. Дитина померла сьогодні, 17 березня, об 11.00 годині від ускладнень пневмонії та важкої серцевої недостатності, повідомляє Вінниця info.

Цю інформацію підтвердили виданю в лікарні.

Як відомо, дитина більше трьох днів була в реанімації. Хлопчик не реагував на голос матері і сильно схуд. Він був підключений до апарату штучної вентиляції легень.

Минулого року до цієї лікарні привезли наймолодшого в Україні пацієнта із коронавірусом. 13 хвилин лікарі запускали серце маленького Павлика. Лікарі згадували, як минулого року завзято рятували Павлика від смерті. За станом Павлика по змінах безперервно чергували 12 лікарів. Відпочивали після зміни медпрацівники – в сусідньому окремому приміщенні. Тоді його врятували…

«Бактеріальний розпад легень. У дитини була важка пневмонія, на даний час – це, це бактеріальний розпад. Це розвинулась пневмонія, порушено живлення легень», – каже Олег Хухлей анестезіолог Могилів-Подільської лікарні. Імовірно через те, що Павлик мало рухався або ж підчепив інфекцію, кажуть лікарі. У селі запевняють, родина благонадійна. На обліку у соцслужбах не стоїть.