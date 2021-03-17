Поліція Вінниччини відкрила кримінальне провадження через смерть 3-річного Павлика

Хлопчика привезли до реанімаційного відділення Могилів-Подільської лікарні у вкрай важкому стані, ослабленого, з критично малою вагою

Хлопчика привезли до реанімаційного відділення Могилів-Подільської лікарні у вкрай важкому стані

17 березня у Могилів-Подільський окружній лікарні помер трирічний Павлик з села Борівка. Смерть хлопчика спричинили ускладнення пневмонії та важка серцева недостатність.

За інформацією відділу комунікації Нацполіції у Вінницькій області, слідчим відділом Могилів-Подільського районного управління поліції відкрито кримінальне провадження за фактом злісного невиконання батьками обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки відповідно до ст.166 Кримінального кодексу України.

За словами начальника Могилів-Подільського районного управління поліції Василя Ободовського, розслідування розпочали після оприлюднення інформації в соцмережах та ЗМІ про те, що хлопчика привезли до реанімаційного відділення Могилів-Подільської лікарні у вкрай важкому стані, ослабленого, з критично малою вагою, як наслідок неналежного догляду за ним з боку матері.

Слідчі вилучають медичну документацію, пов’язану з лікуванням хлопчика, на підставі якої буде проведена судово-медична експертиза. Триває розслідування. За такий злочин передбачено покарання – до п'яти років ув'язнення.

Як відомо, дитина більше трьох днів була в реанімації. Хлопчик не реагував на голос матері і сильно схуд. Він був підключений до апарату штучної вентиляції легень.

Нагадаємо, минулого року до цієї лікарні привезли наймолодшого в Україні пацієнта із коронавірусом. 13 хвилин лікарі запускали серце маленького Павлика. Лікарі згадували, як минулого року завзято рятували Павлика від смерті. За станом Павлика по змінах безперервно чергували 12 лікарів. Відпочивали після зміни медпрацівники – в сусідньому окремому приміщенні. Тоді його врятували.