Патрульні Вінниці перевірили, як водії дотримуються ПДР та вписали нові штрафи (відео)

Якщо водій перевищив швидкість на понад 50 кілометрів, це 1700 гривень

З 17 березня в Україні почали діяти нові штрафи для водіїв. Посилено відповідальність, зокрема – за їзду у нетверезому стані, перевищення швидкості, створення аварійної ситуації. Для пішоходів і велосипедистів теж підвищили штрафи: 255 гривень – за перехід в невстановленому місці або на заборонений сигнал світлофора, за порушення правил велосипедистом штраф – 340 грн.

Так, перевірку на порушення правил дорожнього руху здійснили у селі Якушинці Вінницького ройону. Тут патрульні вимірювали швидкість з якою рухаються автівки. Робили це за допомогою приладу лазерної дії «TruCAM», повідомляє Суспільне.

За 20 хвилин зафіксували першого порушника. Допустиму швидкість ( 50 кілометрів ) перевищив водій вантажівки.

«Якщо водій керував до 100 кілометрів раніше він сплачував штраф 255 гривень – зараз 340 гривень. Якщо перевищив на понад 50 кілометрів , це 1700 гривень, раніше це було 510 гривень», – розповідає інспектор Ярослав Кирилюк.

Ще один екіпаж патрульних перевіряли чи дотрумуються правил дорожнього руху пішоходи біля ринку «Урожай». Нові штрафи діють і для них, – розповів патрульний Володимир Крупенков. Додає, люди поспішать і нехтують правилами дорожнього руху.

«У нас в місті багато переходів. Люди часто перебігають дорогу, вибігають на проїзну частину і водій може не зреагувати», – зазначив патрульний Володимир Крупенков.

Для цих учасників дорожнього руху — штраф за перехід у невстановлену місці з 51 гривні зріс до 255.