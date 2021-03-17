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    Патрульні Вінниці перевірили, як водії дотримуються ПДР та вписали нові штрафи (відео)

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    Патрульні вимірювали швидкість з якою рухаються автівки - Патрульні Вінниці перевірили, як водії дотримуються ПДР та вписали нові штрафи (відео)
    Патрульні вимірювали швидкість з якою рухаються автівки
    фото: Суспільне

    Якщо водій перевищив швидкість на понад 50 кілометрів, це 1700 гривень

    З 17 березня в Україні почали діяти нові штрафи для водіїв. Посилено відповідальність, зокрема – за їзду у нетверезому стані, перевищення швидкості, створення аварійної ситуації. Для пішоходів і велосипедистів теж підвищили штрафи: 255 гривень – за перехід в невстановленому місці або на заборонений сигнал світлофора, за порушення правил велосипедистом штраф – 340 грн.

    Так, перевірку на порушення правил дорожнього руху здійснили у селі Якушинці Вінницького ройону. Тут патрульні вимірювали швидкість з якою рухаються автівки. Робили це за допомогою приладу лазерної дії «TruCAM», повідомляє Суспільне.

    За 20 хвилин зафіксували першого порушника. Допустиму швидкість (50 кілометрів) перевищив водій вантажівки.

    «Якщо водій керував до 100 кілометрів раніше він сплачував штраф 255 гривень – зараз 340 гривень. Якщо перевищив на понад 50 кілометрів, це 1700 гривень, раніше це було 510 гривень», – розповідає інспектор Ярослав Кирилюк.

    Ще один екіпаж патрульних перевіряли чи дотрумуються правил дорожнього руху пішоходи біля ринку «Урожай». Нові штрафи діють і для них, – розповів патрульний Володимир Крупенков. Додає, люди поспішать і нехтують правилами дорожнього руху.

    «У нас в місті багато переходів. Люди часто перебігають дорогу, вибігають на проїзну частину і водій може не зреагувати», – зазначив патрульний Володимир Крупенков.

    Для цих учасників дорожнього руху — штраф за перехід у невстановлену місці з 51 гривні зріс до 255.

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    Теги: ДТП Вінниця штраф водій правила безпеки інспектор
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