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Рашисти б'ють по критичній інфраструктурі Вінниччини

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Рашисти б'ють по критичній інфраструктурі Вінниччини
фото ілюстративне

Голова ОВА закликає містян й надалі залишатися в укриттях

Російські військові під час масованої ракетної атакаи сьогодні, 23 листопада,обстрілюють Вінницьку область. Б'ють по критичній інфраструктурі. Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

«Вінницька область під обстрілом ворога – об’єкти критичної інфраструктури!», – написав Борзов.

Голова ОВА закликає містян й надалі залишатися в укриттях.

Як повідомлялося, сьогодні під час повітряної тривоги у Києві пролунали вибухи. Мер міста Віталій Кличко підтвердив влучання російської ракети. За попередньою інформацією є влучання в один з інфраструктурних об‘єктів столиці.

У всіх областях України станом на 13:00 оголошена повітряна тривога. Українців попереджають про ракетну небезпеку.

Удень 23 листопада мешканці Одещини повідомили в соцмережах, що в регіоні лунають вибухи. Імовірно, працює наша протиповітряна оборона. 

До відома, триває 273-тя доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне, Берестове, Бахмут, Курдюмівка, Північне, Новобахмутівка, Красногорівка, Первомайське, Невельське і Мар’їнка на Донеччині.

Теги: обстріл Вінниччина війна росія

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