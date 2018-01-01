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    У Вінниці ребальзамують тіло хірурга Пирогова

    Відомого хірурга Миколу Пирогова забальзамували ще у 1881 році
    Музей Миколи Пирогова у Вінниці отримав кошти на ребальзамацію хірурга. Про це повідомив міський голова Вінниці Сергій Моргунов. «Кошти державного бюджету на проведення ребальзамації тіла Миколи Івановича Пирогова – уже на рахунках Національного музею-садиби Миколи Пирогова», — написав він у Facebook. 
    • Сьогодні, 05:18
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    Відомого хірурга Миколу Пирогова забальзамували ще у 1881 році

    Музей Миколи Пирогова у Вінниці отримав кошти на ребальзамацію хірурга. Про це повідомив міський голова Вінниці Сергій Моргунов.

    «Кошти державного бюджету на проведення ребальзамації тіла Миколи Івановича Пирогова – уже на рахунках Національного музею-садиби Миколи Пирогова», — написав він у Facebook. 

    Ребальзамація проводиться раз на 5 років і займає місяць. У цей час відвідувачів до усипальниці пускати не будуть.

    За його словами, виділенню коштів сприяв прем'єр-міністр Гройсман. Раніше довкола ребальзамації відомого хірурга Миколи Пирогова почалась дискусія. Міністр охорони здоров’я Уляна Супрун відкрила інтернет-опитування щодо доцільності виділення близько 200 тисяч гривень на збереження тіла медика.

    На її думку, ці кошти варто було витратити на купівлю препаратів для лікування раку.

    Згодом у Вінницькій міській раді заявили, що готові профінансувати бальзамацію Пирогова лише за умови передачі музею в комунальну власність міста.

    Відомого хірурга Миколу Пирогова забальзамували ще у 1881 році. 

    Національний музей-садиба Пирогова розташований в південно-західній частині Вінниці, у садибі Вишня, де впродовж останніх двадцяти років (1861-1881) жив і працював вчений.

    Пирогов був хірургом, анатомом, він заснував вітчизняне Товариство Червоного Хреста, викладав.

    Вінниця лікар музей Facebook
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