Три пожежі на Вінниччині: рятувальники називають причиною порушення правил безпеки

Загалом до ліквідації пожеж залучалося 11 співробітників ДСНС та три спецавтомобілі

Мешканці залишилися живими

Під ранок 2 березня сталося займання у будинку в селі Бугаків Немирівського району Вінницької області. Рятувальникам виклик надійшов о 4:02.

Як зазначають у пресслужбі ГУ ДСНС у Вінницькій області, на місці з'ясувалося, що вогнем охоплено дах помешкання на площі 60 кв.м. О 4:28 рятувальники пожежу локалізували, а о 5:04 ліквідували.

Минулої доби загоряння житлових будинків бійцями ДСНС було ліквідовано в Калинівському та Мурованокуриловецькому районах області. Мешканці залишилися живими.

Загалом до ліквідації пожеж залучалося 11 співробітників ДСНС та три спецавтомобілі.

Ймовірною причиною усіх пожеж називають порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації приладів пічного опалення.

Нагадаємо, 16-річного хлопця з Вінниччини, який виніс молодшу сестру з палаючого будинку, номінували на всеукраїнську премію «Герой-рятувальник року». Завдяки йому 3-річна дівчинка залишилась жива.