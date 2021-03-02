Три золоті медалі та 350 учасників: вінницькі спортсмени посіли третє місце на Кубку України з фрі-файту

Тепер кращі вінницькі фрій-файтери готуватимуться до чемпіонату України, який проходитиме у травні

Вінницькі спортсмени посіли третє місце у командному заліку на Кубку України з фрі-файту, що відбувся у Збаражі Тернопільської області.

У доробку вінничан – три золоті та дві срібні медалі, повідомляє ВінницяOK, посилаючись на пресслужбу федерації Вінницької області з фрі-файту.

За медалі всеукраїнської першості боролися близько 350 учасників. Вінниччину представляли 11 бійців з клубів «Січ», «Патріот», і «Гепард» (Тульчин). Володарями Кубку України стали: Володимир Бойчук (вікова група 16-18 років, вагова категорія до 52 кг ), Микола Ширяєв (16-18 років, 79 кг ) і Олександр Хуторянський (дорослі, до 74 кг ). Срібло в напружених поєдинках здобули Ростислав Очеретний (13-15 років, до 52 кг ) і Костянтин Єкімцов (13-15 років, 74 кг ). «Олександр Хуторянський вже вдруге здобуває Кубок України. Микола Ширяєв дебютував на змаганнях такого рангу, і дуже вдало. Хлопці чудово провели всі три своїх бої, вони йшли під їхнім контролем. А Олександр Хуторянський фінал проти опонента із Дніпра завершив технічним нокаутом», – розповів головний тренер збірної області із фрі-файту Ігор Дишливенко. В загальнокомандному заліку збірна Вінницької області посіла високе третє місце. Вище виявилися лише збірні Києва і Полтавської області. «Зважаючи на те, що в Кубку виступали бійці із десяти областей, третє командне місце нашої збірної – добрий результат. На жаль, у 2020 році із зрозумілих причин не було серйозних змагань, і багато спортсменів втратили форму. Тепер вони її поступово відновлюють», – сказав президент Вінницької обласної федерації фрі-файту Вадим Кудіяров. Тепер кращі вінницькі фрій-файтери готуватимуться до чемпіонату України, який проходитиме у травні. «Ці змагання є дуже важливими для нас. Адже за їхніми підсумками будуть присвоювати звання майстра і кандидата у майстри спорту. Тому будемо прагнути досягти якомога кращого результату на чемпіонаті України», – додав він.

Нагадаємо, вінничанка Ольга Грабовська потрапила до збірної України з історичного середньовічного бою в одиночних номінаціях.