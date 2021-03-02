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    Три золоті медалі та 350 учасників: вінницькі спортсмени посіли третє місце на Кубку України з фрі-файту

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    Вінниччину представляли 11 бійців - Три золоті медалі та 350 учасників: вінницькі спортсмени посіли третє місце на Кубку України з фрі-файту
    Вінниччину представляли 11 бійців
    фото: vinnitsaok

    Тепер кращі вінницькі фрій-файтери готуватимуться до чемпіонату України, який проходитиме у травні

    Вінницькі спортсмени посіли третє місце у командному заліку на Кубку України з фрі-файту, що відбувся у Збаражі Тернопільської області.

    У доробку вінничан – три золоті та дві срібні медалі, повідомляє ВінницяOK, посилаючись на пресслужбу федерації Вінницької області з фрі-файту.

    За медалі всеукраїнської першості боролися близько 350 учасників. Вінниччину представляли 11 бійців з клубів «Січ», «Патріот», і «Гепард» (Тульчин). Володарями Кубку України стали: Володимир Бойчук (вікова група 16-18 років, вагова категорія до 52 кг), Микола Ширяєв (16-18 років, 79 кг) і Олександр Хуторянський (дорослі, до 74 кг). Срібло в напружених поєдинках здобули Ростислав Очеретний (13-15 років, до 52 кг) і Костянтин Єкімцов (13-15 років, 74 кг). «Олександр Хуторянський вже вдруге здобуває Кубок України. Микола Ширяєв дебютував на змаганнях такого рангу, і дуже вдало. Хлопці чудово провели всі три своїх бої, вони йшли під їхнім контролем. А Олександр Хуторянський фінал проти опонента із Дніпра завершив технічним нокаутом», – розповів головний тренер збірної області із фрі-файту Ігор Дишливенко. В загальнокомандному заліку збірна Вінницької області посіла високе третє місце. Вище виявилися лише збірні Києва і Полтавської області. «Зважаючи на те, що в Кубку виступали бійці із десяти областей, третє командне місце нашої збірної – добрий результат. На жаль, у 2020 році із зрозумілих причин не було серйозних змагань, і багато спортсменів втратили форму. Тепер вони її поступово відновлюють», – сказав президент Вінницької обласної федерації фрі-файту Вадим Кудіяров. Тепер кращі вінницькі фрій-файтери готуватимуться до чемпіонату України, який проходитиме у травні. «Ці змагання є дуже важливими для нас. Адже за їхніми підсумками будуть присвоювати звання майстра і кандидата у майстри спорту. Тому будемо прагнути досягти якомога кращого результату на чемпіонаті України», – додав він.

    Нагадаємо, вінничанка Ольга Грабовська потрапила до збірної України з історичного середньовічного бою в одиночних номінаціях.

    Теги: спорт Кубок України Вінниччина спортивна боротьба фрі-файт
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