Напад на подружжя Вінниччини: рецидивіста знайшли на Закарпатті в колонії

Підозрюваному загрожує позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна

На Вінниччині поліція розкрила розбійний напад, скоєний на подружжя майже два роки тому.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП Вінниччини.

Учора, 1 березня, поліцейські оголосили про підозру жителю Закарпатської області, який у жовтні 2019 року разом зі спільником напав на сім’ю у Піщанському районі. Розбійники побили чоловіка й жінку, зв’язали їх пластиковими хомутами, заклеїли роти скотчем і пограбували: забрали близько 70 тисяч гривень і ювелірні прикраси на суму майже 50 тисяч гривень.

Підозру зловмиснику оголосили у Закарпатській установі виконання покарань, де він утримується за замах на вбивство та розбій. Підозрюваному загрожує позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна.

У поліції повідомляють, що це третій розбійний напад минулих років, розкритий уже на початку 2021 року.

Нагадаємо, на Вінниччині жінка кухонним ножем вбила чоловіка.