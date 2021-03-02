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    Напад на подружжя Вінниччини: рецидивіста знайшли на Закарпатті в колонії

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    Підозру зловмиснику оголосили у Закарпатській установі виконання покарань - Напад на подружжя Вінниччини: рецидивіста знайшли на Закарпатті в колонії
    Підозру зловмиснику оголосили у Закарпатській установі виконання покарань
    фото: Facebook

    Підозрюваному загрожує позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна

    На Вінниччині поліція розкрила розбійний напад, скоєний на подружжя майже два роки тому.

    Про це повідомляє пресслужба ГУНП Вінниччини.

    Учора, 1 березня, поліцейські оголосили про підозру жителю Закарпатської області, який у жовтні 2019 року разом зі спільником напав на сім’ю у Піщанському районі. Розбійники побили чоловіка й жінку, зв’язали їх пластиковими хомутами, заклеїли роти скотчем і пограбували: забрали близько 70 тисяч гривень і ювелірні прикраси на суму майже 50 тисяч гривень.

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    Напад на подружжя Вінниччини: рецидивіста знайшли на Закарпатті в колонії
    Напад на подружжя Вінниччини: рецидивіста знайшли на Закарпатті в колонії

    Підозру зловмиснику оголосили у Закарпатській установі виконання покарань, де він утримується за замах на вбивство та розбій. Підозрюваному загрожує позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна.

    У поліції повідомляють, що це третій розбійний напад минулих років, розкритий уже на початку 2021 року.

    Нагадаємо, на Вінниччині жінка кухонним ножем вбила чоловіка.

    Теги: Закарпаття напад Вінниччина поліція злочинець
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