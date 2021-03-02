Електрокабель та шланг на дні Дністра. Прикордонники Вінниччини виявили обладнання для підпільного «спиртопроводу»

Військовослужбовці продовжили обстеження прилеглої місцевості, залучивши спеціальну техніку

На ділянці відділу прикордонної служби «Ямпіль» Могилів-Подільського загону на дні річки Дністер виявили електрокабель та шланг.

Про це повідомив голова Вінницької облдержадміністрації Сергій Борзов.

«Ізольований електрокабель був прокладений по дну Дністра від прилеглого острову до українського берега, а далі був вкопаний в землю на глибину близько 20 см та вів у тил території України.

З дна річки прикордонники витягнули та викопали із землі 150 метрів кабелю, на кінці якого пристосування для підключення електроживлення та засіб для намотування шлангу на котушку.

Військовослужбовці продовжили обстеження прилеглої місцевості, залучивши спеціальну техніку. На глибині 3 метрів знайшли пластиковий шланг, що був прокладений під землею від берегової відмілини річки Дністер вглиб території України.

Під час демонтажу шлангу, у лісосмузі на території України, правоохоронці виявили спеціально обладнаний підземний «бункер», до якого виходив кінець шлангу», - зазначено в дописі С. Борзова.

Загалом прикордонники демонтували 125 м шлангу діаметром 20 мм .

«Імовірно, з його допомогою планували незаконно переміщувати спирт з Молдови до України. Правоохоронці встановили, що цей трубопровід ще не використовувався, оскільки шланг був порожній та не мав характерного запаху спирту.

Наразі прикордонники спільно з співробітниками УСБУ у Вінницькій області встановлюють коло осіб, причетних до протиправної діяльності», – повідомив голова Вінницької ОДА.

Нагадаємо, житель окупованого Донецька намагався перевезти амфетамін у трусах.