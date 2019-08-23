У бібліотеці Тімірязєва оголосили фотоконкурс для читачів



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З 1 по 20 вересня Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К. А. Тімірязєва проводить фотоконкурс «Тімірязєвка в кадрі»

Учасники мають зробити фотографію з книгою на фоні бібліотеки та пошити її в соціальних мережах. Переможця оберуть за кількістю вподобань.

Про це повідомили організатори.

Основна тематика фотоконкурсу – зображення читачів з книгою на фоні «Тімірязєвки».

Умови конкурсу:

світлину розмістити в соціальній мережі Facebook на своїй сторінці з тегом #Тімірязєвкавкадрі

світлину поширити в групу «Тімірязєвк@ інформує»;

відвідати офіційну сторінку «Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К. А. Тімірязєва» та вподобати її.

Переможцями конкурсу стануть учасники, світлини яких наберуть найбільшу кількість уподобань. Вони отримають сертифікати та подарунки.

До участі запрошуються як професійні фотохудожники, так і фотолюбителі.

Підсумки конкурсу оголосять 25 вересня під час проведення обласного свята «Я люблю свою професію і свою бібліотеку».

Джерело: Vinbazar