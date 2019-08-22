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    У Вінниці представлять настільну гру про місто

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    У Вінниці представлять настільну гру про місто

    23 серпня в Креативному Просторі Артинов презентують нову настільну гру про Вінниці

    Настільна гра носить назву «Вінницький Пан» та покликана ознайомити гравців з історією міста. До серії ігор «Величний Пан», які презентували раніше, входять одноіменні «настілки» про Івано-Франківськ, Львів та Чернівці.

    Про це повідомляють розробники гри на своїй сторінці у Facebook.

    Презентація розпочнеться о 18:00. Розробники розкажуть про особливості гри, а також проведуть знайомство з головним песонажем - Паном. Бажаючі матимуть можливість зіграти у нову «настілку». Також проведуть різноманітні конкурси. На заході можна замовити особисту дерев’яну фігурку, а також долучитись до проєкту і потрапити в гру.

    Наразі серія включає в себе ігри про Івано-Франківськ, Львів та Чернівці.

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    У Вінниці представлять настільну гру про місто
    У Вінниці представлять настільну гру про місто
    У Вінниці представлять настільну гру про місто
    У Вінниці представлять настільну гру про місто

    «Величний Пан (або просто Пан) - це настільна гра та серія унікальної якісної, тематичної продукції про кожен регіон нашої держави. Це також загадковий персонаж, який розповідає про історію нашої держави, розвіює міфи та досконало передає легенди.», - йдеться у повідомленні.

    Джерело: Vinbazar

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