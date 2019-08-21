Водоканал показав, чому сьогодні у частині Вінниці немає холодної води



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20 серпня, пізно ввечері, кілька мікрорайонів Вінниці відключили від централізованого водопостачання, аби провести ремонтні роботи.

«Цьогоріч під час проведення ремонтних робіт буде замінено 21 засувку різних діаметрів від 100 мм до 400 мм та 5 пожежних гідрантів.

Одночасно працює 6 ремонтних та 1 чергова бригада, також задіяна уся наявна спецтехніка КП «інницяоблводоканал». Загалом, за добу планується виконання робіт на 17-ти точках. Щорічні зупиночні заходи проводяться для ревізії, встановлення або заміни непрацюючих засувок, їх промивки, ремонту та заміни пожежних гідрантів.

Також проводяться ремонтні роботи по встановленню зворотних клапанів, ревізія насосних агрегатів на самій водопровідній станції № Вишенка».

У зв'язку із зменшенням стоків, робітники мережі каналізації теж мають план робіт по промивці та прочистці мереж, а також проводять ремонтні роботи у каналізаційних колодязях», - повідомила прес-служба «Вінницяоблводоканалу».

Підприємство інформує, що загальна вартість проведення даних зупиночних заходів складає 650 тисяч гривень.

«На даний момент всі ремонтні бригади діють згідно загальних заходів, без відхилень», - додають у водоканалі.

Джерело: vinnitsa.info