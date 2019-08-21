У Вінниці оштрафували підприємицю, яка продавала російські книжки



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Літературу у жінки вилучили

Після перевірки фактів, які надійшли від вінничан, Держкомітет телебачення і радіомовлення оштрафував підприємицю Євгенію Максименко. Жінка у Вінниці без дозвільних документів продавала книжки з РФ. Як пояснив її чоловік, мова йде про медичну літературу.

Вінничанку оштрафовано на 41 730 гривень.

Хоча візит до міста перевіряючих відбувся тиждень тому, про санкції та сам випадок пресслужба Держкомтелерадіо повідомила лише 20 серпня. В офіційному релізі йдеться про те, що «13 серпня уповноважені особи Держкомтелерадіо виявили та припинили незаконну реалізацію такої книжкової продукції». Літературу вилучено.

У 2019 році уповноваженими посадовими особами Держкомтелерадіо складено вже 16 протоколів про накладення адміністративно-господарських штрафів. Незаконно ввезену видавничу продукцію вилучено з обігу.

Вінницька підприємиця планує отримати офіційний дозвіл на продаж окремих екземплярів медлітератури російського видавництва, оскільки її аналоги не друкуються в Україні.

Джерело: naparise.com