Українська армія виставила ворогу жирні червоні лінії, - і горе тому, хто їх перетне

Український народ поважає свою армію і пишається нею. Її боїться агресор

Важко навіть уявити, ще 2014 року, коли зелені чоловічки вже окопалися в Криму, Україна відзначала день захисника за російським календарем – 23 лютого.

За п'ять років 14 жовтня вкарбувалося в українську історичну пам'ять. Отже, рішення про нове свято було правильним.

Український народ поважає свою армію і пишається нею. Її боїться агресор. На неї з острахом озираються капітулянти. Вона виставила для них жирні червоні лінії, - і горе тому, хто їх перетне.

Щиро вітаю наших воїнів із Днем захисника України! Слава Україні!

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