  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Петро Порошенко

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Українська армія виставила ворогу жирні червоні лінії, - і горе тому, хто їх перетне

    • Петро Порошенко

      П'ятий президент України

    • Розсилка
    Українська армія виставила ворогу жирні червоні лінії, - і горе тому, хто їх перетне

    Український народ поважає свою армію і пишається нею. Її боїться агресор

    Важко навіть уявити, ще 2014 року, коли зелені чоловічки вже окопалися в Криму, Україна відзначала день захисника за російським календарем – 23 лютого.

    За п'ять років 14 жовтня вкарбувалося в українську історичну пам'ять. Отже, рішення про нове свято було правильним.

    Український народ поважає свою армію і пишається нею. Її боїться агресор. На неї з острахом озираються капітулянти. Вона виставила для них жирні червоні лінії, - і горе тому, хто їх перетне.

    Щиро вітаю наших воїнів із Днем захисника України! Слава Україні!

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    армія День захисника України
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Леонід Ємець
    Леонід Ємець

    Народний депутат 7 і 8 скликань

    Леонід Швець
    Леонід Швець

    Журналіст

    Юрій Винничук
    Юрій Винничук

    Український письменник

    Богдан Буткевич
    Богдан Буткевич
    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ