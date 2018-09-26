У Гайсинському районі у нетверезої матері поліція забрали двох малолітніх дітей



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У подальшому соціальні служби будуть вирішувати питання про позбавлення жінки батьківських прав

24 вересня під час відвідування родини, яка опинилась у складних життєвих обставинах, працівники поліції спільно з соціальним працівником вилучили у 26-річної жінки двох дітей. Серед безладу, антисанітарії та з п’яною матір’ю застали поліцейські сестричок віком 5 та 9 років. Дітей доставлено у лікарню для обстеження та надання необхідної допомоги.

Про це інформує прес-служба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

Під час візиту до родини, що мешкає у селі Сокільці Гайсинського району та перебуває на обліку, як така, що опинилась у складних життєвих обставинах, поліцейський ювенальної превенції, соціальний працівник, староста села та голова Кунківської об’єднаної територіальної громади прийняли рішення вилучити у жінки двох її донечок.

Діти знаходились у помешканні в антисанітарних умовах, недоглянуті, голодні, одягнені не за погодою, а їх нетвереза матір спала. Під час освідування у крові жінки виявили 2,5 проміле алкоголю.

Сім’я більше трьох років перебувала на обліку соціальної служби. Жінці була надана можливість виправитись та належним чином доглядати за дітьми, але вона цього не зробила.

Оскільки побутові умови родини загрожували здоров’ю та життю дівчат, представники ювенальної превенції та служби у справах дітей прийняли рішення про негайне їх вилучення із сім’ї.

Зараз діти знаходяться у центральній районній лікарні з метою проведення медичного огляду та надання допомоги.