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    Ніч, яка переполошила всю країну. Рік тому стався резонансний вибух боєприпасів у Калинівці

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    Ніч, яка переполошила всю країну. Рік тому стався резонансний вибух боєприпасів у Калинівці

    Сума збитків від надзвичайної події становить майже 50 млн грн

    Рік тому в ніч на 27 вересня 2017 року в селищі Калинівка поблизу Вінниці сталися вибухи на складах з боєприпасами та зброєю.

    Унаслідок пожежі та вибухів боєприпасів було зруйновано п’ять та пошкоджено 1437 житлових будинків.

    Найбільш постраждали від вибухів визнано місто Калинівку, села Сальник, Павлівка (Калинівський район) і села Медвідка, Дорожне (Вінницький район).

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    Ніч, яка переполошила всю країну. Рік тому стався резонансний вибух боєприпасів у Калинівці
    Ніч, яка переполошила всю країну. Рік тому стався резонансний вибух боєприпасів у Калинівці
    Ніч, яка переполошила всю країну. Рік тому стався резонансний вибух боєприпасів у Калинівці
    Ніч, яка переполошила всю країну. Рік тому стався резонансний вибух боєприпасів у Калинівці
    Ніч, яка переполошила всю країну. Рік тому стався резонансний вибух боєприпасів у Калинівці
    Ніч, яка переполошила всю країну. Рік тому стався резонансний вибух боєприпасів у Калинівці
    Ніч, яка переполошила всю країну. Рік тому стався резонансний вибух боєприпасів у Калинівці
    Ніч, яка переполошила всю країну. Рік тому стався резонансний вибух боєприпасів у Калинівці

    Сума збитків становить майже 50 млн грн. З них житлові будинки - 16,8 млн грн, закладів освіти – 14,3 млн. грн, адмінбудинки – 10 млн грн, заклади охорони здоров’я – 8,4 млн грн.

    За 2018 рік поблизу Калинівки було очищено від боєприпасів близько 120 гектарів території лісу. Наразі тривають роботи з відновлення зовнішнього та внутрішнього паркану. 

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