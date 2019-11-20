Новозбудований дитсадок у Вінниці здають в оренду



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Оголошено конкурс на оренду нежитлових приміщень

Департамент комунального майна Вінницької міської ради оголосив конкурс на оренду приміщення триповерхового новозбудованого дитячого садочка за адресою вул. Трамвайна, 3-Б. площа об’єкту 1 719,3 м2.

Розмір стартової орендної плати об'єкту за перший місяць оренди 10 768,55 грн., крім того ПДВ.

Цільове використання об'єкта:

розміщення закладу дошкільної освіти.

Основні вимоги конкурсу:

1. Строк оренди 15 років (без права приватизації).

2. Переможець конкурсу зобов'язується:

дотримуватись відповідних вимог експлуатації об'єкта згідно норм санепідрежиму,правил техніки безпеки та протипожежної безпеки;

використовувати об'єкт за призначенням;

підтримувати об'єкт в належному стані, передбаченому санітарними та протипожежними правилами, запобігати його пошкодженню;

забезпечити функціонування в закладі не менше 5 груп, з них не менше 1 групи для дітей раннього віку (до 3-х років);

забезпечити наповнення закладу дитячим контингентом, яке має складати не менше проектної потужності (100 дітей) з можливим досягненням наповнення закладу до 150 дітей, при цьому, не менше 20 % дитячого контингенту - мешканці мікрорайону, де розміщений заклад, які мають бути зараховані до закладу на підставі угоди про надання освітніх послуг, укладеної між закладом освіти приватної форми власності та департаментом освіти Вінницької міської ради (з умовами укладання такої угоди можна ознайомитись на сайті Вінницької міської ради за посиланням: https://www.vmr.gov.ua/Docs/ExecutiveCommitteeDecisions/2019/%E2%84%962748%2007-11-2019.pdf );

здійснити комплектування приміщення необхідним обладнанням, устаткуванням та інвентарем для організації освітнього процесу до 25 грудня 2019 року;

зберегти цільове призначення будівлі - будівля має використовуватись виключно як заклад дошкільної освіти для надання послуг дошкільної освіти;

провести за власний рахунок виготовлення незалежної (експертної) оцінки об'єкта протягом місяця з дати укладення договору оренди, подати виконавчому комітету міської ради на затвердження звіт про оцінку майна з висновками про його вартість та перейти на новий розрахунок орендної плати (у разі збільшення).

Основні умови конкурсу

Учасники конкурсу - юридичні та фізичні особи (суб'єкти підприємницької діяльності).

Учасникам конкурсу необхідно подати до виконавчого комітету міської ради (м. Вінниці, вул. Соборна, 59, І-й поверх, Центр адміністративних послуг "Прозорий офіс", департамент комунального майна міської ради) наступні документи:

а) заяву на ім'я міського голови на участь в конкурсі з зазначенням терміну оренди та характеру використання об'єкта;

б) відомості про учасника конкурсу:

Заявник - підприємство:

копію виписки (або витягу) з Єдиного державного реєстру;

копію Статуту (Положення);

копію довідки з Державної податкової інспекції про реєстрацію платника податку

довідка про відсутності заборгованості перед бюджетом;

копію свідоцтва про сплату єдиного податку або свідоцтво платника податку;

копію протоколу загальних зборів (наказ, розпорядження) про вибори (призначення) керівника;

звіт про фінансові результати юридичної особи з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей;

належним чином оформлену довіреність, видану представнику юридичної особи (у разі необхідності).

Заявник - приватний підприємець (фізична особа-підприємець):

копію виписки (або витягу) з Єдиного державного реєстру;

копію довідки з Державної податкової інспекції про реєстрацію платника податку

довідка про відсутності заборгованості перед бюджетом;

копію паспорта;

декларацію про доходи абокопію звіту суб'єкта малого підприємництва - фізичної особи - платника єдиного податку;

в) додаткові документи:

копію ліцензії на право провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти;

інформацію про досвід надання дошкільної освіти;

копію затвердженої (схваленої) в установленому порядку програми розвитку дітей, що відповідає вимогам Базового компонента дошкільної освіти;

інформацію про педагогічні кадри з відповідною фахово - педагогічною освітою в кількості, необхідній для формування 5 груп за наступною формою:

г) техніко-економічне обґрунтування оренди, в яке входить цінові пропозиції з орендної плати, варіанти поліпшення орендованого майна, додаткові зобов'язання щодо експлуатації, зобов'язання (пропозиції) щодо виконання вимог конкурсу, зобов'язання (пропозиції) щодо забезпечення сплати орендної плати (застава майна тощо) та додаткові зобов'язання щодо експлуатації об'єкта, що подається учасником конкурсу у закритому конверті.

Визначення переможця конкурсу:

Переможцем буде визнано учасника, який запропонує найбільший розмір орендної плати об'єкту за перший місяць оренди та найкращі умови оренди об'єкта. Підбиття підсумків конкурсу здійснюється конкурсною комісією по визначенню права на оренду вільних об'єктів нерухомого майна комунальної власності Вінницької міської об'єднаної територіальної громади.

Прийняття документів від заявників на участь в конкурсі здійснюється до 28.11.2019 р. включно.

Засідання конкурсної комісії відбувається через три робочі дні після закінчення терміну прийняття заяв на участь в конкурсі. Дата проведення конкурсу може змінюватися.

Додаткову інформацію про умови проведення конкурсу можна отримати в робочі дні з 9.00 до 17.00 за тел. 50-90-30 щоденно (крім суботи та неділі).