  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Могилеві-Подільському оновили пам’ятник-танк

    • Розсилка
    У Могилеві-Подільському оновили пам’ятник-танк

    Пам’ятник відкрили до Дня захисника України

    У м.Могилеві-Подільському на Вінниччині оновили пам’ятник-танк, присвячений визволителям у Другій світовій війні. Оновлений постамент і площу відкрили 13 жовтня  до Дня захисника України.

    На церемонію приїхали голова Вінницької облдержадміністрації Владислав Скальський і народний депутат Геннадій Вацак. Посадовці влаштували коло пам’ятника нагородження військовослужбовців Могилів-Подільського прикордонного загону почесними грамотами.  

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    У Могилеві-Подільському оновили пам’ятник-танк
    У Могилеві-Подільському оновили пам’ятник-танк

    «Напередодні Дня захисника побував у Могилеві-Подільському, де разом із громадою відкрив оновлений пам’ятник та площу Танкістам. Привітав ветеранів війни усіх поколінь та особовий склад Могилів-Подільського прикордонного загону. Разом з військовими віддав шану загиблим захисникам. З прикордонного загону їх семеро, а з області – 236. Хотілося б, щоб цей порядковий номер в списку загиблих воїнів Вінниччини був останнім. І ніколи не продовжувався перелік втрат українських офіцерів та солдат», - написав згодом Скальський.

    Читайте також
    Вінниччина пам'ятник
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ