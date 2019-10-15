У Могилеві-Подільському оновили пам’ятник-танк



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Пам’ятник відкрили до Дня захисника України

У м.Могилеві-Подільському на Вінниччині оновили пам’ятник-танк, присвячений визволителям у Другій світовій війні. Оновлений постамент і площу відкрили 13 жовтня до Дня захисника України.

На церемонію приїхали голова Вінницької облдержадміністрації Владислав Скальський і народний депутат Геннадій Вацак. Посадовці влаштували коло пам’ятника нагородження військовослужбовців Могилів-Подільського прикордонного загону почесними грамотами.

«Напередодні Дня захисника побував у Могилеві-Подільському, де разом із громадою відкрив оновлений пам’ятник та площу Танкістам. Привітав ветеранів війни усіх поколінь та особовий склад Могилів-Подільського прикордонного загону. Разом з військовими віддав шану загиблим захисникам. З прикордонного загону їх семеро, а з області – 236. Хотілося б, щоб цей порядковий номер в списку загиблих воїнів Вінниччини був останнім. І ніколи не продовжувався перелік втрат українських офіцерів та солдат», - написав згодом Скальський.