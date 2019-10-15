Юні калинівчанки стали призерками чемпіонату України з футболу



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Емма Горностай з Радівки та Дарина Корзун з Павлівки у складі збірної Вінницької області стали срібними призерками чемпіонату України серед дівочих команд до 13 років.

Чемпіонат України серед дівочих команд до 13 років відбувся у місті Калуші Івано-Франківської області. Участь у цих змаганнях взяли 18 команд.

Збірна Вінницької області, за яку виступали наші землячки, розпочала змагання у груповому турнірі з поразки – вінничанки поступилися збірній Тернопільської області з рахунком 2:3. Зате далі до фіналу не поступалися нікому. І лише у фінальному матчі поступилися «Пантерам» з Умані.

«Наша команда не була серед фаворитів змагань, - розповідають дівчата. – Мало хто вірив, що ми потрапимо до вісімки найкращих команд, не те щоб грати у фіналі».

Обидві футболістки є гравцями основного складу збірної області. Даша грає у захисті, а Емма – у півзахисті, але це не завадило їй стати одним з найкращих бомбардирів чемпіонату. Емма Горностай в одному з матчів забила у ворота суперників п’ять м’ячів, а всього впродовж чемпіонату –вісім голів.

Перші футбольні кроки дівчата робили у своїх селах. Емму привчив до футболу її батько, а першим тренером Даші був вчитель Павлівської школи В’ячеслав Нінцінський. Зараз Емма Горностай тренується у Вінницькій обласній спортивній школі Блохіна –Беланова, а Дарина Корзун - в Калинівці у Геннадія Марчука.

За останні два роки призерками чемпіонатів України з футболу стали п’ятеро дівчат з Калинівського району. Це - Анастасія Дармороз, Дана Козловська, Яна Шмигельська, Емма Гороностай і Дарина Корзун.

Джерело: kalynivka.city